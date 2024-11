BKK: Nem fogadható el a HÉV-járatritkítás

Már egy hónap sincs hátra és elérkezhet az időpontja a sok vitát kiváltó HÉV járatritkításának, amikor is egy kiszivárgott terv szerint a jelenlegi hat kocsi helyett csak hárommal, illetve ritkábban közlekednének a szerelvények a ráckevei, a gödöllői és a csepeli viszonylatokon. Most szakmai és civil partnerek egyeztettek a HÉV agglomerációs és budapesti közösségi közlekedési kapacitásának kérdésköréről. A tárgyaláson szó esett a szó esett arról is, hogy átmeneti megoldásként mely vonalakon képzelhető el a meglévő, sokak által csak „hannoveri villamosnak” hívott TW–6000/6100 típusú járművek közlekedtetése az elöregedett HÉV-szerelvények helyett.