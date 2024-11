Egyre nagyobb hullámokat vet az ELTE tanszékvezetőjének kijelentése, érkeznek a reakciók

Polyák Gábor, az ELTE tanszékvezetője kikérte magának, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az intézményükben szerez PhD-fokozatot. Az egyetem után több közéleti szereplő is reagált az ügyre.

A miniszterelnök politikai igazgatója december elején védheti meg doktoriját, de a nemzeti szuverenitásról írt PhD-értekezését az egyetemi tanácsban sem fogadták kitörő lelkesedéssel. Többen is ellene szavaztak, miközben az egyetem tanszékvezetője kemény szavakkal illette őt és a magyar kormányt is – írtuk korábbi cikkünkben.

Polyák Gábor, az ELTE tanszékvezetője többek között úgy fogalmazott Facebook-posztjában, hogy

Az ELTE egyetemi tanáraként kikérem magamnak, hogy Orbán Balázs ebben az intézményben szerez PhD-fokozatot.

Az egyetemi tanár megjegyezte azt is: „(...) a jogi kar, ahol elvileg jogállamiság, emberi jogok, hatalommegosztás is szóba kerül, egy Orbán Balázsnak nem mondja azt, hogy menjél te az NKE-re. Orbán Balázs, a legalja ideológiai keltető MCC ura, az NKE mindenható parancsolója, nagyfőni szeme fénye, aki '56-ot is büntetlenül kihazudhatja a történelemből. Kollégák, hol a gerinc? Miféle jogászi szakmai ethosz ez, miféle állampolgári tartás? Miért a legsötétebb múltat mutatjuk példaként a jövő értelmiségének? Miért hányjuk arcon magunkat?”.

Az ELTE az ügyre adott reakciójában leszögezte: „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) megkérdőjelezhetetlen és korlátozhatatlan értéknek tekinti a tudomány szabadságát. Ez tudományegyetemi működésének, valamint a nemzetközi mércével is mérhető kutatási és oktatási kiválóságának alapja”.

A kutatás szabadságát és a szakmai teljesítményt politikai alapon vagy más kirekesztő szempont alapján megkérdőjelező megnyilvánulásokat elutasítja az ELTE. A szélsőséges és politikai alapon diszkrimináló megnyilvánulások, még ha azok csak egyes egyetemi polgárok egyéni álláspontját is tükrözik, súlyos károkat okoznak az Egyetem közösségének és az intézménynek

– hangsúlyozta az egyetem.

Ceglédi Zoltán: Szép munka

Ceglédi Zoltán Facebook-oldalán úgy vélekedett az ügyről, hogy „az Orbán-kormány egyik legnehezebben védhető döntése az egyetemi modellváltás volt. Hogy itt kérem a tudományos és tanügyi szempontokat majd felülírja a politika, nepotizmus, uram-bátyám, és tutira a más meggyőződésű, pláne aktív politikai szerepet vállaló egyetemi polgárok, diák és tanár diszkriminálása”.

Erre baszki az ELTE teli tüdővel kihirdeti, az ellenzéki sajtó meg kárörvendve megírja, hogy ott bizony nem történt modellváltás, ott még régi a regula, ott a fideszes kormánytag Orbán Balázs doktori disszertációja ellen szavaznak többen, elismerve, hogy nem a tartalom vagy a forma, hanem kifejezetten a szerző politikai szerepvállalása a bajuk. Hogy ez a rohadt fideszes ne itt doktorizzon. Szép munka

– jelentette ki az elemző.

Demeter Szilárd: „Polyák tanszékvezető docens úr kilép a todományos diskurzusból és politikát csinál abból, amiből nem kéne”

Demeter Szilárd azzal kezdte az Origón megjelent véleménycikkét, „olvasom, hogy Polyák tanszékvezető docens úr kikészült, amiért Orbán Balázs az ELTÉ-n fog doktorálni. Mondjuk, én indulásból nem értem, hogy Orbán Balázs miért akar doktorálni, és ha már igen, akkor miért probléma, hogy az ELTÉ-n. A politika pont az a terület, ahol nem a kilóra mért akadémizmus logikája mentén lépsz előre, egyáltalán nem számít, hogy a neved előtt van-e még pár betű. Szóval teljesen irreleváns, hogy Orbán Balázs doktorál-e és hogy hol”.

Ennél sokkal érdekesebb a todomány felkent papjainak a reakciója. Polyák tanszékvezető docens úr csak a szokásos libnyaf hangszerelésben harcos aktivistaként és nem a tudomány képviselőjeként kéri számon a kollégáin egy szakmai kérdésben a „jogászi szakmai ethoszt és állampolgári tartást”, Polyák tanszékvezető docens úr veretes ellenzékiként rongyol neki a kormánynak vélt vagy valós sérelmek alapján. Polyák tanszékvezető docens úrnak nem tetszik a rendszer, vagyis Polyák tanszékvezető docens úr kilép a todományos diskurzusból és politikát csinál abból, amiből nem kéne, ha a todományról szólna az ELTÉ-n doktorálni. Ezek szerint nem arról szól

– írta a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Demeter Szilárd szerint „lesz ebből még pedigrévizsgálat, kulák-e vagy, mifene, kit lájkoltál, kit nem, ott voltál-e a tüntin, ha nem, akkor nem doktorálsz, munkatáborba veled. Láttunk már ilyent, amikor Polyák tanszékvezető docens úr szellemi felmenői voltak hatalmon, nem volt jó. (Zárójel: szokás szerint a függetlenobjektív sajtó is elkezdte utaztatni Polyák tanszékvezető úr filippikáját - és szokás szerint hallgatólagos helyesléssel. Nem bírnak felülemelkedni a legvidámabb barakk beszűkült tudatállapotán, hőseszményük a stencilgép fölé hajló ellenzéki újságíró, aki mindent vörös ködön keresztül lát. Tényleg komolyan gondolhatják, hogy ki kell nyomtatni az internetet a vidék elbódított népének.)”.

A főigazgató kitért arra is, hogy ugyanebben a cikkben olvasta: „idézem: »A 444 korábban azt írta, információik szerint Orbán Balázs munkája szakmai szempontból rendben volt, elvi problémák merültek fel vele kapcsolatban. A nemmel szavazók ugyanis erkölcsi összeférhetetlenség miatt ellenezték, szerintük az ELTE kiszolgáltatott egy ilyen hatalmú politikussal szemben, ezért nem fogják tudni objektívan megítélni a dolgozatot, attól tartva, hogy negatív bírálat esetén szankciók érnék az egyetemet«. Nahát. Én eddig úgy gondoltam, hogy a todomány nem nagyon tud kompromisszumot kötni, merthogy ott van a nagybetűs szakma, ami eltekint mindenféle hétköznapi lehetséges következménytől, a szakmaiság éppen ezt jelenti”.

Demeter Szilárd végül megjegyezte: „Ha például egy villamosvezető doktorálna, akkor nem lennének tekintettel villamosvezetőségére, pedig egy kettes alá ezen logika szerint emberéletekbe is kerülhetne. Én Orbán Balázs helyében ezek után meggondolnám, hogy akarok-e olyan egyetemen doktorálni, ahol ennyire mellőzik a szakmaiságot. Még a végén megvádolhatják azzal, hogy a doktori címet nem a tudományos-szakmai teljesítményéért, hanem politikai alapon ítélték oda neki, és kezdheti előről az egészet valami rendes egyetemen, ahol nem keverik az aktuálpolitikát a todománnyal”.

Deák Dániel: Egyszer sem tapasztaltam, hogy politikai okokból diszkrimináltak volna

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is kommentálta az esetet:

Az ELTE-n szereztem a diplomámat, már az egyetem mellett is dolgoztam a Nézőpont Intézetnél, akkor sem volt kérdéses a politikai világnézetem. Tanítottak baloldali, liberális és jobboldali tanárok egyaránt. Szerencsére egyszer sem tapasztaltam, hogy politikai okokból diszkrimináltak volna, kitűnő minősítéssel végeztem.

Deák Dániel Orbán Balázs doktorijával kapcsolatban hangsúlyozta, „a munkája ráadásul szakmai szempontból rendben volt, csak politikai okok miatt szavaztak ellene páran. Ez a politikai diszkrimináció egy egyetemen elfogadhatatlan, szerencsére az ELTE vezetése ma határozottan reagált az esetre, mint a közleményükben írták: a kutatás szabadságát és a szakmai teljesítményt politikai alapon, vagy más kirekesztő szempont alapján megkérdőjelező megnyilvánulásokat elutasítja az ELTE. Ezután szerintem itt lenne az ideje távoznia Polyák Gábornak az egyetemről”.