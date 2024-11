Százak nézték Budapesten, ahogy életet mentenek a mentősök

Vezetés közben omlott össze a keringése egy 50 év körüli sofőrnek, aki kocsijával több szabályosan közlekedő autónak csapódott a XIII. kerületben – számolt be róla hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Beszámolójuk szerint többen is a férfi segítségére siettek, kiemelték az összetört autóból. Közöttük volt egy orvos és a segítője is, akik megvizsgálták a sérültet, de nem tapasztaltak nála életjeleket. A mentőszolgálat munkatársai kiérkezésük után megkezdték az újraélesztést, amit átvettek tőlük az időközben kiérkező esetkocsi tagjai. Később egy rohamkocsi is a helyszínre érkezett, és közel egy óráig tartó életmentés végén sikerült stabilizálniuk a férfi állapotát.

A helyszín mellett egy villamosmegálló van, ahová folyamatosan érkeztek az utasok, akik aggódva nézték végig, ahogyan küzdenek a mentősök a sofőr életéért – zárult a beszámoló.