Otthon Budapesten: Szentkirályi Alexandra közösségi rendezvénysorozatában a főváros értékeit, de problémáit is kivesézik

Budapestről beszélget itt élőkkel és itt dolgozókkal legújabb beszélgetős estjének keretében Szentkirályi Alexandra. A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője a magyar fővárosban született, itt él és itt dolgozik már hosszú évek óta. „Szívemen viselem a város sorsát, és úgy éreztem valami hiányzik” – jelentette ki a politikus.

„Komoly hiányt éreztem ezen a területen, szerettem volna létrehozni egy olyan fórumot, ahol együtt tudunk gondolkodni, beszélgetni a városról, amely a mi otthonunk. Szeretjük, értékeljük, itt élünk benne, de közben fontos, hogy össze is gyűljünk néha, hogy megbeszéljük a problémáit, lehetőségeit és azt, milyen rendkívüli szerepet tölt be egyébként a világban a magyar főváros” – magyarázta a rendezvénnyel kapcsolatban az Indexnek Szentkirályi Alexandra, az est háziasszonya.

Szeretnék étvágyat csinálni a budapestieknek ahhoz, hogy minél többet beszélgessenek a városukról, egyfajta intellektuális csiklandozásnak szánom ezt a rendezvényt

– húzta alá a frakcióvezető, hozzátéve: minden estnek van egy vezérfonala, az első a „Budapest a nagyvilágban” címet kapta.

Az est első részében Szentkirályi Kőrösi Koppány urbanisztikai szakértővel beszélgetett. Az eseményen természetesen nemcsak Budapest előnyei kerültek terítékre, hanem olyan problémákat is feszegettek, mint az agglomeráció és a főváros kapcsolata, illetve az, hogy a rendszerváltás óta mintegy 400 ezer emberrel laknak kevesebben Budapesten.

Kőrösi szerint ez a bejárás nem jó, hiszen ezzel rosszul járnak az ingázók és a fővárosiak is, mivel pluszteher nehezedik az infrastruktúrára is. Ugyanakkor érthető is, hogy sokan kimennek, hiszen jelenleg a pályakezdők, fiatal családosok nem engedhetnek meg maguknak egy lakást Budapesten. Ugyanakkor a kollégiumi férőhelyek hiánya is azt eredményezi, hogy sokaknak ingázniuk kell. Szentkirályi Alexandra szerint ez utóbbin a Diákváros segíthet majd.

A beszélgetés során kiderült, hogy olyan vonzó beruházásokat kellene létrehozni Budapesten, mint amilyenek Bécsben vannak. Elsősorban élményeket kellene adni az idelátogatóknak, főleg mivel

a nyugati fővárosokban romló közbiztonság miatt sokakat el lehetne onnan csábítani.

A turizmus után a filmes témákra terelődött a szó. Pallós Endre propmaster, azaz filmes kellékekkel foglalkozó szakember és Mitev Viktor location manager, aki forgatási helyszínek felhajtásával foglalkozik, voltak a beszélgetés résztvevői. Szóba került, hogy Budapest Európában már a második legnépszerűbb forgatási helyszín London után. Az itteni szakma ráadásul jelentős fejlődésen ment keresztül, a magyar szakemberek megállják a helyüket hollywoodi produkciókban. Ebben anno Andy Vajnának is nagy szerepe volt, a producer több szuperprodukciót hozott ide, Magyarországra az Egyesült Államokból.

Az est egyik meglepetése volt, amikor levetítettek egy kisfilmet, amelyben Szentkirályi Alexandra ide látogató vagy itt élő külföldiekkel beszélgetett a főváros utcáin. A turisták közül sokan

kiemelték a főváros kultúráját, amely leginkább megfogta őket, de az épületek szépsége és a biztonság is fontos szempont volt számukra.

Az est fő vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt, aki Szentkirályi Alexandra szerint a legnagyobb tudója annak, hogyan látják a külföldiek a magyar fővárost. A tárcavezető szerint azok, akikkel találkozik és jártak már Budapesten, mind a legnagyobb jó szívvel gondolnak vissza a magyar fővárosra. Ő is a biztonságot emelte ki, hogy éjszaka is nyugodtan sétálhatnak a nők az utcán, ami Nyugaton már nem mindenhol lehetséges.

Szijjártó megjegyezte, nagyon sokat jár külföldre a munkája miatt, de leginkább a hazaérkezést szereti, ahogy megnézheti a repülőről Budapest panorámáját. Szentkirályi kérdésére, hogy melyik a legkedvesebb helye Budapesten, Szijjártó úgy fogalmazott, neki a régi Bozsik Stadion ilyen, mert gyerekkora óta Honvéd-szurkoló. De az is kiderült a beszélgetésből, hogy a miniszter rendszeresen fut haza a munkahelyéről Dunakeszire, hiszen a távolság az irodától a házáig pont 21 kilométer, azaz egy félmaratoni táv. Ezek során is mindig próbál új útvonalakat, látnivalókat felfedezni.

A rendezvénynek biztosan lesz folytatása, a következő estet várhatóan jövő év elején tartják meg. Ennek vezérfonaláról és vendégeiről a frakcióvezető asszony úgy fogalmazott: „egyelőre maradjon titok”.