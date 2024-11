Léptek az orvosok, mert ez már veszélyezteti a gyerekek mentális egészségét

Jelenleg a fiatalok akár a napjuk harmadát is a képernyők előtt töltik, ami már az alsó tagozatosoknál meghaladja az iskolai órák számát. A túlzott internethasználat miatt kialakulhat alvászavar, depresszió, és összefüggésbe hozható elhízással. Sőt, vannak olyan mentális tünetek, amelyeket a TikTok-ozás miatt észlelnek magukon a tinédzserek, olykor tévesen – erről is beszélt az Indexnek Nagy Péter gyermekpszichiáter, aki a Bethesda Gyermekkórház most indított képernyőidő csökkentő programjának szakmai vezetője, amely során a szülők ingyenes tanácsokhoz juthatnak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérése szerint a 2 éves gyerekek 4 százaléka már internetezik, a 3 éveseknek pedig a 9 százaléka. Miközben egyre általánosabb a digitális babysitter alkalmazása, az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, hogy 2 éves kor alatt nulla képenyőidőre van szükség.

„A kisgyermekek alapvetően utánzással a szüleik viselkedéséből tanulnak, amiknek fontos része a szemkontaktus, a gesztusok. Ezt erősíti meg az a kutatás, amelyben kiderült, az építőkockák összerakásában kevésbé voltak sikeresek, mikor videón mutatták meg nekik” – ismertette Nagy Péter gyermekpszichiáter. A korai túlzott mértékű okoseszköz-használatnak kognitív visszamaradás lehet a következménye, ennek ellenére ma már az óvodások ötödének van okosórája, mobiltelefonja vagy saját tabletje, illetve minden második rendszeresen használja szüleiét.

Az idősebbek még több időt töltenek digitális eszközhasználattal, a 8-12 év közöttieknél ez már naponta átlagban 5,5 órát jelent, 13 év felett már meghaladja az átlag 8 órát, a gyermekpszichiáter tapasztalatai szerint sokak közülük a függőség jeleit mutatják, semmi más nem köti le a figyelmüket, nehezen lehet őket a képernyőtől elszakítani. Az izgalmas, új élmények hatása az agyban dopaminszint-emelkedést, jutalomérzetet vált ki, ezt még több inger, egyszerre több alkalmazás használatával tartanak fent, amit az online tevékenységek már nem elégítenek ki – részletezte a szakember.

Az emelkedő tendenciát azért is különösen aggasztónak nevezte, mivel mindez komoly hatással lehet a gyerekek egészségére: a mozgásszegény életmód következménye az elhízás, a folyamatos kékfény-hatás alvászavarhoz vezethet, a túlzott közösségi média jelenlét okozhat hangulatromlást, depressziót, impulzivitást. A Kutatások szerint ezekkel a következményekkel már akkor számolni lehet, ha szabadidejükben meghaladja a napi 2 órát a képernyőhasználat.

A szülők sokszor nem tudják, hogy a gyerek szorongásos tünetei hátterében ez áll, mikor a szakorvos rávilágít, sokan szeretnék csökkenteni a képernyőidőt. A Bethesda Gyermekkórház számukra indította a gyermekpszichológus módszertanával megalkotott öt alkalmas jelenlétet igénylő programot, ami a szegedi és pécsi szakklinikában is elérhető, valamint az érdeklődők e-bookban is kaphatnak a hétköznapokban jól hasznosítható tanácsokat.

„A digitalizáció a modern világ természetes része, de ahogy az élelmiszereknél is tudatos döntéseket hozunk, úgy ezen a területen is vissza kell vennünk a kontrollt. A közös, mindenki számára kedvező lehetőleg aktív családi tevékenységekkel az offline világgal és egymással is mélyülhet a kapcsolat” – hozta fel példaként a szakember. Mint rámutatott, a korlátok felállítása, képernyőmentes időszakok meghatározása szintén fontos, amit a felnőtteknek is követni kell. „Nehezen érhető el változás a gyereknél, ha a szülei kezében állandóan ott a telefon”– jegyezte meg a szakorvos.

Tikkelés a TikTok miatt

Nagy Péter megemlíette, hogy világszintű tendencia volt a Covid alatt a mentális problémák megemelkedése a gyerekek körében. „A járvány alatt idejük 80 százalékát az online térben töltötték, főleg serdülő lányoknál figyeltük meg az egyre gyakoribb főleg akaratlan pislogás, izomrángás formájában megnyilvánuló tikkelést. Kiderült, hogy sok ilyen TikTok videót néztek, aminek hatására maguk is produkálták a tüneteket”– ismertette. A közösségi média algoritmusa alapján a megnézett videókhoz hasonló tartalmakat dob fel a felhasználónak, ebből adódóan már az orosz-ukrán háború kitörése sok gyerekből szorongást váltott ki.

Most pedig új tendencia terjed, a serdülők autizmussal vagy ADHD-vel diagnosztizálják magukat a közösségi média hatására, Nagy Péter megerősítette, hogy a szakorvosok is észlelték a jelenséget. A tizenévesek főleg review tartalmakból tájékozódnak, ezek sorozata akár betegségtudatukat is növelheti. Az NMHH friss kutatása a erre felfigyelve 127 fiatalt kért fel, hogy értékeljen egy rövid, TikTok-szerű videót, amelyben a kutatók álinfluencere egy fiktív mentális betegség, az úgynevezett „virtuális identitás disszociációs zavar” (VIDZ) tüneteiről beszél.

A kitalált betegség tüneteiként olyanokat neveztek meg, amelyeket a fiatalok a sajátjuknak érezhettek: például a túlzott bevonódást a közösségi médián zajló folyamatokba, a fokozott érzelmi reakciókat az interneten történtekre, valamint az online és offline identitás keveredését. Ennek hatására 44 százaléka elhitte a VIDZ létezését, és csak 30 százalék vélte átverésnek. A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy a téves öndiagnózisnak nagyobb az esélye, ha gyerekek érzelmileg erősen bevonódnak a közösségi média világába, a képernyőidő csökkentésével ennek a kockázatát is mérsékelni lehet. A szakértőnek látszó tiktokker szavait hajlamosabbak evidenciának venni.

A tudatos médiafogyasztásra irányuló programok segítenek az online térben jobban eligazodni. Nagy Péter szerint a mindennapokban nagyobb problémát jelent, hogy a szülők szereznek téves információkat internetes kereséseik során. A tévhitek eloszlatása miat egyre több orvos jelenik meg a közösségi média felületeken edukatív egészségügyi tartalmakkal. Egy kisvárosi pszichiáter videóit pár nap alatt a TikTok-on több mint 400 ezren nézték meg.

(Borítókép: Tizenéves fiú okostelefont használ. Fotó: Ucg / Getty Images)