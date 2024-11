Lilába borult a Lánchíd, a koraszülöttekre hívják fel a figyelmet az egész országban

Számos középület és hivatal lilába borult vasárnap, a koraszülöttek világnapján. Budapesten a Lánchíd mellett többek között a Puskás Aréna, valamint a Müpa kivilágítása is rendkívüli, de számos vidéki helyszín is csatlakozott a figyelemfelhívó akcióhoz.

November 17-én, a koraszülöttek világnapján újra lilába borul számos középület, hivatal – közölte honlapján a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Legalább 14 város jelezte részvételét az akcióban, Ózdtól a fővároson át egészen Győrig.

8 Galéria: Koraszülöttek világnapja Fotó: Papajcsik Péter / Index

Magyarországon évente mintegy 8000 újszülött jön a világra idő előtt vagy alacsony súllyal. Sokan komoly, egész életen át tartó egészségügyi kihívással néznek szembe, ezért is olyan fontos, hogy mi történik a születés utáni percekben, napokban. A KORE akciójának célja, hogy a koraszülöttek ügyére országszerte felhívják a figyelmet.

Az ország kis túlzás nélkül talán legismertebb műtárgya, a Lánchíd is lila színben tündököl majd a számunkra oly fontos napon, november 17-én!

– olvasható az egyesület közösségi oldalán.

Budapesten vasárnap este lilába borul a Lánchíd mellett a Puskás Aréna, a Müpa, a Duna Aréna, a Millenáris – Széllkapu Park, a BME Q épülete, a Budapest Óriáskereke, valamint a TritonLife kórház is.

A koraszülöttek ügyével az Index is rendszeresen foglalkozik, legutóbb a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat sajtótájékoztatójáról számoltunk be, amely a fennállása óta, a 35 év során összesen 94 ezer mentést végzett Budapesten és 150 kilométeres vonzáskörzetében.

A vidék is lilába öltözik

A főváros mellett vidéki helyszínek is csatlakoztak az akcióhoz. Debrecenben a Nagyerdei Stadion, valamint a Víztorony is színesen világít, Gödöllőn lilára vált a királyi kastély. Több település városházája is felhívja a figyelmet a koraszülöttek ügyére, így tesz Győr, Hatvan, Szentendre és Szolnok is, Szentesen a megyeházát világítják ki.

Szintén csatlakozott az akcióhoz a kisteleki templom, a komáromi Monostori híd, a miskolci Avasi kilátó, valamint a nagykanizsai Erzsébet téri világító kockák. Az ózdi Olvasót, valamint a soproni Tűztornyot is megcsodálhatják a nem mindennapi lila színben.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)