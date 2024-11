Felhívta a 112-es segélyhívót egy nő, mert nem ízlett a gyerekeinek a káposzta

Nem sikerült jól a káposzta, ezért hívta fel egy nő a 112-t a napokban. A nő a rendőrségtől szeretett volna segítséget kérni, mert a gyerekeinek nem ízlett az étel. A segélyhívó központok azt kérik, hogy csak akkor telefonáljon valaki, ha valóban vészhelyzet van. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fals hívások miatt súlyos pénzbírságot is kiszabhat a hatóság.

Megdöbbentő hívás érkezett a napokban a az egyik rendőrfőkapitánysághoz, egy nő azért hívta a 112-es segélyhívót, mert nem sikerült jól a káposzta, amit a gyerekeinek főzött – írja a Tények.

A rendőrség a közösségi oldalán osztotta meg a beszélgetést:

– Mi történt? – Hát, kétségbe vagyok esve, itt megfőztem a kaját a gyermekeimnek, káposztát, és azt mondják, hogy nem jó, és nem eszik meg.

A diszpécser megkérdezte, hogy ezért miért van szükség a rendőrség segítségére, mire a nő azt válaszolta, hogy azért, mert a gyerekek azt mondták, hogy nem jól főzte meg a káposztát. Végül közölték a nővel, hogy ebben nem tudnak segíteni.

Bár a szakemberek szerint javult a tendencia, fals hívásokból még mindig bőven akad, és még mindig 42 százalék körül alakul azoknak a hívásoknak az aránya, melyek nem tartoznak sem a rendőrségre, sem a mentőkre, sem tűzoltókra.

Bóna Gyula, a miskolci hívásfogadó központ osztályvezetője elmondta, hogy 24 óra alatt 3500-3800 segélyhívást kezdeményeznek az emberek egészségügyi panaszok okán, a rendőrséget nagyjából 3000-32000 esetben hívják, a tűzoltókat pedig 200-250 esetben riasztják, és a valós segélyhívások aránya körülbelül 40-45 százalék között mozog.

A szakemberek kérik, hogy senki se hívja feleslegesen a segélyhívót, mivel amellett, hogy a fals hívások miatt akár 150 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhat a hatóság, túlterhelik a rendszert is, és azokat is veszélyeztetik, akik valóban bajban vannak.