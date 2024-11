A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közölte, hogy lecsaptak arra a nyolc gyanúsítottra, akik éhbérért, embertelen körülmények között elszállásolva, egy hulladékfeldolgozó üzemben kényszerítettek munkára embereket. Az akcióban a Terrorelhárítási Központ (TEK), illetve munkaügyi felügyelők is részt vettek, valamint több mint hetven rendőr, köztük románok is.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI) Emberkereskedelem Elleni Osztályára érkezett jelentés arról, hogy látókörükbe került egy román elkövetői kör, amely a gyanú szerint hosszú évek óta Romániából szállít Magyarországra kiszolgáltatott helyzetben lévő férfiakat és nőket, akiket aztán Budapesten egy hulladékválogató üzemben dolgoztatva kizsákmányol, és embertelen körülmények között szállásol el – írja a police.hu.

A gyanú szerint az egymással többségében vérségi kapcsolatban álló román csoport tagjai leginkább Kovászna megye területén toboroztak embereket. Több százezer forintos fizetést és jó lakhatást ígértek nekik, ehhez képest Budapesten általában a hét minden napján dolgoztatták őket napi 12-18 órában egy olyan hulladékfeldolgozó gyárban, ahol semmilyen védőfelszerelést nem kaptak és átfagyva kellett dolgozniuk.

A beígért bérüknek vagy csak egy részét kapták meg, vagy teljes egészében elvették tőlük. Szállást különböző, igen rossz állapotban lévő ingatlanokban biztosítottak számukra. Olyan ház, illetve lakrész is akadt, ahol sem víz, sem fűtés, sem szigetelés nem volt, és a benti hőmérséklet a kintinek felelt meg. Élelmet is csak minimálisan biztosítottak számukra, és az okmányaikat is elvették tőlük.

A kiszolgáltatott férfiak és nők nagy része rettegett munkaadóitól, akiknek az egyike késeket és kardokat tartott rendszeresen magánál, illetve többen lőfegyvert is láttak nála.

A sértettek között akadt, akinek sikerült a családtól elszöknie, és feljelentést tett. A román hatóságok így szereztek tudomást a bűncselekményről.

Az NNI Emberkereskedelem Elleni Osztálya a román rendőrökkel és a munkavédelmi szakemberekkel közös akciónapot szervezett az elkövetők elfogására. Több mint 70 rendőr november 12-én hajnalban egyszerre csapott le különböző helyszíneken. Mivel felmerült a lehetősége annak, hogy az egyik elkövetőnél lőfegyver lehet, ezért az ő elfogását a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hajtotta végre.

Az összehangolt műveletben az NNI nyolc személyt fogott el, köztük apát és fiát, egy házaspárt, illetve testvéreket. Mindegyiküket emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, és mind a nyolcukat bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.