Megszólalt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Orbán Balázs doktorijának védéséről

Reagált az Orbán Balázs PhD-fokozata körüli közéleti felbolydulásra Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki elmondta, mit is jelent a tudomány autonómiájának érvényesülése és így mi az akadémia állásfoglalása a miniszterelnök politikai igazgatójának decemberben esedékes doktori védéséről.

„A tudományos fokozatszerzésre politikai, világnézeti, vallási, etnikai és nemi hovatartozástól függetlenül biztosítani kell az esélyegyenlőséget minden arra jogosulttá váló kutató számára – véli Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki a Magyar Nemzetnek nyilatkozott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója körül kialakult, annak tudományos fokozatát érintő közéleti vitáról.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Polyák Gábor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanszékvezetője több Facebook-bejegyzést is szentelt ellenérzésének azzal kapcsolatban, hogy Orbán Balázs az intézményben szerezné meg a PhD-fokozatot. Polyák az ELTE egyetemi tanáraként kikérte magának Orbán Balázs decemberben esedékes, intézményben történő védését, szerinte ugyanis az egyetem „politikai kiszolgáltatottság miatt nem tud objektív döntést hozni”. Ellenérzését kifejtve úgy fogalmazott, hogy „Orbán Balázs a legalja ideológiai keltető MCC ura, az NKE mindenható parancsolója, nagyfőni szeme fénye, aki ’56-ot is büntetlenül kihazudhatja a történelemből”. Az Index kérdésére az ELTE közölte az állásfoglalását a kérdésben, azt írták „a tudomány szabadsága elválaszthatatlan részének tekinti azt is, hogy a tudományos műveket és tudományos teljesítményeket kizárólag azok minősége, és ne a szerző személye alapján ítélje meg”.

Az egyetem után több közéleti szereplő is reagált az ügyre.

A Magyar Nemzet most az MTA elnökét kérdezte a védésről, aki az egyetem állásfoglalásával megegyezően a tudomány szabadsága mellett tette le a voksát.

Az állam, az Akadémia és a tudományos intézményrendszer minden szervezete közös felelősséget visel a tudomány autonómiájának érvényesüléséért. Kizárólag ez biztosíthatja a hazai kutatási és felsőoktatási rendszer számára nélkülözhetetlen, a politikait is megelőző jelentőségű társadalmi bizalmat és tartós támogatást

– fogalmazott a lap kérdésére.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint az MTA kötelessége fellépni annak érdekében, hogy a tudományos kérdésekben csak a tudomány képviselői és kizárólag tudományos szempontok alapján foglaljanak állást. Szerinte ennek az elvnek a tudományos fokozatok odaítélése esetén is csorbítatlanul érvényesülnie kell, „a tudományos fokozatszerzésre politikai, világnézeti, vallási, etnikai és nemi hovatartozástól függetlenül biztosítani kell az esélyegyenlőséget minden arra jogosulttá váló kutató számára”. Freund Tamás kijelentette továbbá, hogy a fokozat odaítéléséről méltányos eljárásban, kizárólag a jelölt és értekezése tudományos minősége alapján kell dönteni.