Vezet a Fidesz: a Nézőpont Intézet legújabb, novemberi kutatása hibahatáron belüli változást mutat a pártversenyben. A legvalószínűbb listás eredményt figyelembe vevő felmérés alapján a jelenlegi kormánypárt előnye 12 százalékpont (46 százalék) legnagyobb kihívójával, a Tiszával szemben (34 százalék).

Az előző hét első felében készült Nézőpont-kutatás egyelőre csak hibahatáron belüli elmozdulást mutat. Mint megjegyezték, a Fidesz-tábor bővülése (a teljes népesség 38 százaléka szimpatizál a kormánypárttal) és a Tisza-tábor enyhe aktivitáscsökkenése (a szimpatizánsok száma változatlanul 25 százalék, a párt legvalószínűbb listás eredménye viszont 35-ről 34 százalékra csökkent) tehát nem tekinthető trendfordulónak.

Tovább nőtt a különbség

A közlemény szerint a Fidesz előnye a teljes népességben 11-ről 13 százalékra, a legvalószínűbb listás eredmény bázisán októberhez képest 11 százalékpontról 12 százalékpontra emelkedett, így ugyan nem szignifikánsan, de tovább nőtt a különbség a két párt között a júniusi eredmények óta.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a Fidesznek mintegy 2,9 millió, míg a Tiszának valamivel több, mint 1,9 millió bevallott szimpatizánsa van a teljes felnőtt népességben. Az elmúlt választásoknak megfelelő 70 százalék feletti részvétellel számolva és a rejtőzködő szimpatizánsokat is figyelembe véve, ez 2,5 millió aktív Fidesz-szavazónak és majdnem 1,9 millió aktív Tisza-szavazónak felel meg.

Egy most vasárnap tartott országgyűlési választás esetén, szinte biztosan bejutna a Mi Hazánk (legvalószínűbb listás eredmény 8 százalék) és a DK (legvalószínűbb listás eredmény 5 százalék) is a következő parlamentbe.

A Kétfarkú Kutya Pártnak és a Momentumnak viszont nincs reális esélye a bejutásra.

Előbbi szavazótáborának nem is fontos a párt parlamenti jelenléte, valószínű, hogy egy részük az esélyes kormányellenes pártra vagy jelöltjeire szavaz inkább éles helyzetben, ahogy az az EP-választások során is történt.

Mérés mérés hátán

Arról, hogy a Tisza Párt népszerűsége és szervezeti felkészültsége nem áll egymással arányban, és,. hogy ez miért vezethet a 2026-os választás elvesztéséhez számukra, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

November elején a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet felmérése szerint a Tisza Párt 7 százalékkal előzte meg a 14 éve kétharmados többséggel hatalmon lévő Fidesz–KDNP-ét. A felmérésből kiderült, hogy a Tisza Párt először minden viszonyítási alapot figyelembe véve népszerűbbé vált a 2010 óta legyőzhetetlennek tűnő Fidesznél.

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amelyik először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

(Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján 2024. június 9-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)