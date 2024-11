Nem várt helyen, meglepetésvendégként tűnt fel Orbán Viktor

A párt még az előző héten jelentette be, hogy országjárásba kezdenek a Nemzeti Konzultáció népszerűsítése végett.

Most Orbán Viktor is csatlakozott az akcióhoz, amiről egy közösségi médiás posztban számolt be. „Nemzeti Konzultációs országjárás - pátyi állomás” – írta, miközben azt is hozzátette, hogy „meglepetésvendég voltam”.

„Minél több emberrel szeretnénk találkozni, minél több emberrel szeretnénk beszélni, hiszen a tét óriási. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Erre most a nemzeti konzultáció ad lehetőséget. Egyetértési pontokat kell kialakítanunk. Ha Önök egyetértenek a kormány és a kormánypártok céljaival, a jövedelmek növelésével, a munkáshitellel, a megfizethető lakhatással, a kis- és középvállalkozók támogatásával vagy a 13. havi nyugdíj állandósításával, akkor kérem, vegyenek részt a nemzeti konzultációban” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás az országjárásról.

A kormánypárt politikusai mellett egyébként Magyar Péter is járni fogja az országot – a Tisza Párt vezetője ezt az előző hétvégén jelentette be. Az ő országjárása szerdán veszi kezdetét, a részletekről hétfői sajtótájékoztatóján is beszélt.