Összeült a szakbizottság a BKK-rendészet ügyében

A Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság üléséről közösségi oldalán számolt be Vitézy Dávid. A szakbizottságnak ma a BKK és a Fővárosi Rendészet vezetői beszámoltak az előkészületekről – közölte közösségi oldalán a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Mint elhangzott, ha hajléktalant szállítanak le, segélyszervezetek közreműködésével az utógondozásról is gondoskodnak. Egyelőre előremutató tervek vannak, de a rendszer kiépítése még folyamatban van.

A Fővárosi Közgyűlés az alakuló ülésen, november 13-án döntött a BKK-rendészet felállításáról. Vitézy Dávid személyes tapasztalata miatt november 18-ára összehívta a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülését, hogy tájékoztatást kapjon arról, hol tart a főváros tömegközlekedés biztonságát szolgáló új rendszer kiépítése. Közlése szerint a budapesti csomópontok, aluljárók közbiztonsága és köztisztasága is erősen kifogásolható, ebben egyértelműen romló helyzetet lát.

Mi lesz a hajléktalanokkal?

Handl Tamás Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) igazgatója elmondta, hogy az új év első napjától már 75 fővel fog működni a BKK-rendészet, jelenleg a FÖRI 24 fővel látja el ezt a feladatot. A nappali és éjszakai műszak váltása reggel 7-kor és este 7-kor történik. Decembertől a kerületi rendőrökkel közösen fognak járőrözni a csomópontokon, aluljárókban, járműveken. Szavai szerint nemcsak az utazási feltételeket nem teljesítők leszállítását, hanem utógondozást is vállalják, értesítve a Menhely alapítványt, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit (BMSZKI) vagy a Máltai Szeretetszolgálatot. Mint elhangzott, a téli időszakban ez már bevett protokoll, a szociális ellátóknál pedig rendelkezésre áll megfelelő hely, rendszeresen járják a közterületeket, hogy a rászorulók biztonságos helyen töltsék az éjszakát.

Kiss Ambrus hozzátette: a pesti oldalon történt eseteknél a Menhely alapítvány diszpécserszolgálatát, a budai oldalon a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak közreműködését kérik. Aláhúzta, hogy

a kritikus halálesetek több mint fele belvárosi környezetben történik.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bűncselekmények esetében rendőrre van szükség. Gulyás Gergely Kristóf a Budavári Önkormányzat fideszes képviselője megjegyezte, hogy a köztisztaságra, a közrendre mindenkinek ügyelnie kell, ugyanakkor rászoruló embereket nem szabad magára hagyni.

Ha valakit szabálysértésen érnek, a közterület felügyelő, a rendőrhöz hasonlóan bírságot szabhat ki, lakcím nélkül a szabálysértési hatóságnál eljárást kezdeményezhet – reflektált Diós Dávid a FÖRI szolgálati igazgatóhelyettese az intézkedés menetrendjére vonatkozó kérdésre.

Mit tehet a járművezető, vagy az utas?

A bizottság elnöke, Vitézy Dávid megjegyezte, hogy ha az utazási szabályok megszegésénél a BKK dolgozója nem tud megfelelően eljárni, értesítheti a FÖRI-t. „A zavarelhárító gépjárművek 15 percen belül helyszínre tudnak érni, ha ezt a FÖRI hatósági képességeivel ötvözzük, az az utasok biztonságérzetén jelentősen javítana”– részletezte. Az önkormányzati rendőrök kerületi rendőröknél kisebb, de hasonló jogosultsággal bírnak. Handl Tamás hozzátette: a bevezetés után döntik el, hogy a létszámot növelni kell-e.

Vitézy Dávid megjegyezte, hogy az utasnak és a járművezetőknek is tudnia kell, kit kell értesíteni. A FÖRI igazgatója elmondta, hogy jelenleg 3 helyen is bejelentést lehet tenni: a FÖRI-nél, a BKK-nál, BKV-nál, akik egymással is kapcsolatban állnak, a legközelebbi járőrt küldik ki, szükség esetén értesítik a 112-t.

Valter Katalin a BKK vezérigazgató azzal egészítette ki, hogy ez alapvetően a felszíni jelenlétről szólt, a BKV vagyonőrök éjszaka a metróból bevonásra kerülnek, mindannyian uniformisban fognak szolgálatot teljesíteni. Elmondta, hogy dolgoznak a Budapest Go specifikáción, a teljes kamerarendszer felmérése megkezdődött.

Vitézy Dávid hozzátette: a közterület felügyelő fellépésének is súlya lehet, a helyzet eszkalálódásának elkerülésében. Emlékeztetett, mióta a FÖRI 2012-ben beszállt a jegyellenőrzésbe hatékonyabban tudnak eljárni a BKK munkatársai. A bizottság elnöke javasolta, hogy a BKK Go fejlesztésénél legyen egy biztonsági chat, amint anélkül bejelenthetik a zavaró utast, hogy a járművön utazók közül ez bárki számára feltűnne. Londonban és Stockholmban is vannak erre példák.

Kiss Ambrus tájékoztatása szerint elkezdődött az egyeztetés a BRFK-val, de szkeptikus abban, hogy a tömegközlekedés biztonsági szolgálatába milyen mértékben bevonhatók. Problémaként nevezte meg az intézkedéseknél a kerülethatárok átlépését, mikor hatósági tanúként működhet a másik kerület rendésze.

Egyelőre egy hálózati forgalomirányító járműben lesz 24 órás BKK rendész, de sok szempontból még kezdeti folyamatban van a részletek kidolgozása. Mint a bizottság elnöke rámutatott: a kamerázás a buszhálózaton már kiépült, most a villamoshálózaton van a sor. A kék villogó használatot illetően a Belügyminisztériummal fognak egyeztetni. Javasolta, hogy februárban újabb ülésben elemezzék a januárban induló rendszer tapasztalatait.