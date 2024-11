Így is tragikus a XI. kerületi Tóváros közlekedése, a Déli Körvasút erre rátehet egy lapáttal

Újbuda újabb városrészének közlekedése lehetetlenülne el a Déli Körvasút építkezése miatt. Legalábbis ezt olvasta ki a kerület vezetése a nyilvánosságra hozott tervekből. A koncepció szerint a Budaörssel szomszédos fővárosi térségben több helyen is négy sínpáron haladna a forgalom, erre vezetne például a Budapest–Varsó nagy sebességű vasútvonal is. A vasútszakmai követelmények alapján ilyen esetben a sínpályát nem keresztezheti szintben semmilyen közúti átjáró. Csakhogy Újbuda egyetlen szintbeli vasúti kereszteződése, a Muskétás utcai vasúti átjáró épp itt található.

László Imre polgármester úgy látja, amennyiben a beruházó nem épít helyette külön szintű átjárót, az hatalmas gondot jelentene a közúti közlekedésben, melynek következtében

a kerület több városrészének közlekedése ellehetetlenülne.

Két területről van szó, egyrészt a régi laktanya és a vele egy egységet alkotó új lakópark, másrészt a Tóváros, ahol jelen pillanatban is zajlik egy 900 lakásos ingatlanfejlesztés. Ez azt jelenti, hogy összesen mintegy nyolc-tízezer ember közúti közlekedése válhat kérdésessé. Az itt élőknek már most is problémát jelent a kijutás a Balatoni útra, mivel Érd, Diósd felől a reggeli és a délutáni órákban hatalmas az agglomerációs forgalom a régi 6-oson.

A jelenleg is meglévő közlekedési problémára még »ráfejelnek« azzal, hogy ezzel a két területtel létrehoznak egy közlekedési zárványt.

Újbuda vezetése felszólította az államot

Az említett vasúti átjárót nemcsak a lakóparkban élők, hanem az egykori laktanyában működő cégek, valamint az itteni iskolát látogatók is napi rendszerességgel használták. László Imre szerint a kialakult problémára nem a kerületnek, hanem a beruházást felügyelő közlekedési tárcának kellene megtalálnia a megoldást. Egy azonban biztos, felüljáró nem épülhet, a polgármester aluljáróban tartaná elképzelhetőnek a forgalom sínek alatti átvezetését, hozzátéve, a terveket a közlekedési szakembereknek kell kidolgozniuk.

Újbuda vezetése ezért felszólítja az államot és a beruházót, hogy találjanak megoldást a problémára.

A lakosság érdekeinek képviselőjeként – más eszköze nem lévén – László Imre tárgyalásokat kezdeményez Lázár János szakminiszterrel, és választ vár arra, hogyan kívánnak elébe menni a közlekedési anomáliának.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumnál lapunk is érdeklődött arról, miként kívánják a csaknem tízezer ember közlekedését érintő problémát kezelni. Amennyiben megérkezik a válasz, cikkünket frissítjük.