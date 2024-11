A Szépművészeti Múzeumban forgatták a Szemfényvesztők legújabb részét

A Szépművészeti Múzeum szerda délután az Instagramon tett közzé egy videót, amelyen Jesse Eisenberg amerikai színész mondott köszönőbeszédet a Szemfényvesztők 3 stábjának.

A film egyes jeleneteit a múzeumban forgatták, és a munkálatok feltehetőleg most értek véget. „Jó nálunk lenni. És jó nálunk forgatni is. És ez nem szemfényvesztés!” – írta a feltöltött videó alá a múzeum. A videó mellett fotókat is posztoltak, melyeken a film további szereplői tűnnek fel, köztük Dave Franco és Rosamund Pike is.

A film 2025. november 14-én érkezik a mozikba.

Júliusban John Malkovich és partnere tett látogatást a Szépművészeti Múzeumban. Mint azt a múzeum akkor megírta, nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a színész felkereste az intézményüket.