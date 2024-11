Két kisfiút követett hazáig egy fiatal férfi, egyiküket fogdosta is

Egy napon belül két tízéves kisfiút is követett hazáig egy fiatal férfi, egyiküket meg is fogdosta. A gyerekek, akiket a 20 éves S. Benjámin a liftbe is követett, elmesélték a szüleiknek az esetet, azok pedig feljelentést tettek a rendőrségen. A budapesti rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását.