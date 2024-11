Már évekkel ezelőtt panaszt tettek a komáromi középiskola igazgatója ellen

Októberben derült ki egy komáromi technikum igazgatójáról, hogy szexuális kapcsolatot létesített az iskolában az egyik diáklánnyal. A férfi már nem dolgozik az ott, szerződését közös megegyezéssel megszüntették. Most kiderült, 2018-ban 14 szülő írásban tett panaszt a pedagógus ellen, aki akkor tanárként dolgozott az iskolában.

Mint arról beszámoltunk, közös megegyezéssel távozott posztjáról egy komáromi középiskola igazgatója, aki a hírek szerint szexuális viszonyt folytatott az egyik diáklánnyal az iskola egyik termében, amikor egy takarítónő rájuk nyitott.

Az RTL Híradó most arról számolt be, hogy az igazgatóra már hat évvel ezelőtt panaszt tettek a szülők, és egy levélben hosszan sorolták a pedagógussal kapcsolatos kritikákat és kéréseket, például azt, hogy szeretnék, ha a tanár nem utalna erősen szexuális jellegű dolgokra az órákon, és azt is, ha nem keresné fel a gyermekeiket magáncélból egy internetes oldalon.

A levél először a Momentum oktatáspolitikusához, Tóth Endréhez jutott el.

Úgy tudom, hogy különböző print screeneket is mutattak a szülők, amelyekben ez a pedagógus szexuális tartalmú üzeneteket küldött a gyerekeknek. Ennek ellenére nem vették komolyan, és csak annyit tettek, hogy levették arról az osztályból, de taníthatott tovább az iskolában

– mondta Tóth Endre, aki úgy tudja, hogy a pedagógus több tucat lányt zaklathatott.

Az RTL-nek korábban nyilatkozott egy nő, aki körülbelül 10 éve, mikor 15 évesen a technikumban tanult, a férfi kéretlenül közeledett hozzá, pornográf felvételeket is küldött neki. A szülei szóltak az akkor iskolavezetőnek, de ő a lányt hibáztatta, mert szerinte kihívóan viselkedett.

Az RTL Híradó úgy tudja, az októberben kirobbant botrány után a diáklány és a volt iskolavezető is tagadta a szexuális aktust. A rendőrség azonban szexuális visszaélés gyanúja miatt nyomozni kezdett. Az eljárás még tart, részleteket nem árultak el.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00).