Magyar Péter szerint fideszes aktivisták fogadták Miskolcon

Magyar Péter a miskolci Károly utcai gyermekotthonhoz is ellátogatott szerdán. A politikus szerint az intézmény igazgatója arról tájékoztatta, hogy rajta kívül senki nem mehet be az épületbe, emellett azt is megtiltották, hogy a helyszínen felvételeket készítsenek. A Tisza Párt elnöke hozzátette, a „propagandasajtó” mellett „fideszes aktivistákat” is odarendeltek, hogy „balhét csináljanak”.