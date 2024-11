Orbán Viktor szerint sose volt ekkora a háború veszélye

A kormányfő egyrészt a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy összeült a Védelmi Tanács.

A háború a legveszélyesebb szakaszába lépett, ezért ma reggel összehívtam a Védelmi Tanács ülését

– írta Orbán Viktor a posztban.

Mindeközben Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte az MTI-vel, hogy a tanács ülését „az ukrajnai háború legújabb fejleményei, valamint a konfliktus eszkalációjának fokozott veszélye miatt” hívták össze.

Joe Biden és Vlagyimir Putyin lépései miatt volt erre szükség

Havasi Bertalan elmondta, a Karmelita kolostorban a kormányfő, az illetékes miniszterek, államtitkárok, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a vezérkari főnök

„áttekintik a háborús helyzetet azután, hogy Washington engedélyezte: immár mélységi orosz területek ellen is bevethetnek nyugati fegyvereket.

A Védelmi Tanács ülésén értékelik az orosz döntést is, mellyel kibővítették azon katonai fenyegetések listáját, amelyek semlegesítése érdekében Moszkva megengedettnek tekinti nukleáris fegyverek alkalmazását ” – ismertette Havasi Bertalan.

Mint korábban írtuk, az orosz fél szerint kedden meg is történtek az első csapások az amerikai rakétákkal orosz területen (ezt egyébként két ukrán lap, az RBK és Forbes is megerősítette saját forrásaik alapján). Utóbb több olyan videó is megjelent a közösségi médiában, amelyen állítólag ez a csapás látható.

A Védelmi Tanács rendszeresen ülésezik, de több rendkívüli ülés is volt az utóbbi években

Orbán Viktor az ukrajnai háború kitörése után, 2022 nyarán hozta létre a Védelmi Tanácsot. Mindezt azzal indokolták akkor, hogy az elhúzódó ukrajnai háború és a nyomában járó európai gazdasági válság, valamint a fokozódó migrációs nyomás miatt a következő években különös figyelmet kell fordítani Magyarország biztonságának és szuverenitásának megvédésére.

A Védelmi Tanács szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, de legalább kéthetente összeül. Viszont ezen túlmenően, szükség esetén bármelyik tagja kezdeményezheti egy rendkívüli ülés összehívását, ez történt most is.

Előzőleg a kormányfő több alkalommal is rendkívüli ülést hívott össze, többek között például akkor,

amikor 2022 őszén leállt a Barátság-kőolajvezeték és egy rakéta csapódott be Lengyelországban.

Így tett pár nappal azután is, hogy 2023 júniusában megsemmisült a Nova Kahovka-i gát, és a Dnyeper elöntött többtucatnyi ukrán települést.

És azt követően is, hogy Irán 2024 áprilisában átfogó rakéta- és dróntámadást indított Izrael ellen.

Az ukrajnai háború fejleményeit szerdán is percről percre követjük ebben a cikkünkben.