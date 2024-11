Sára Botond szerint le kell bontani Tordai Bence házát, aki hazugnak nevezte a főispánt

Tordai Bence független országgyűlési képviselő kedden írta meg a Facebook-oldalán, hogy Sára Botond fideszes főispán hivatalos határozatot hozott, és le akarja bontatni a családi házukat.

„Szintet lépett a rezsim: politikai bosszúból tennének tönkre egy négygyerekes családot” – jegyezte meg posztjában a képviselő, aki hozzátette, hogy a házuk a bíróság, az igazságügyi szakértő és a kormányhivatal szerint is a 2017-ben a hivatalnak leadott és általuk jóváhagyott terveknek megfelelően épült meg.

Ugyanakkor mint Tordai Bence megjegyezte, 2022-ben Sára Botond ennek ellenére „hadjáratot indított ellenük”, miután a fideszes politikus vesztett, ő pedig győzött a választáson.

Ez egy új szintje az Orbán-rezsim aljasságának és gátlástalanságának: nemrég láttuk, hogy koncepciós eljárásban egy ellenzéki képviselőt fosztanak meg a mandátumától, de olyan még nem volt, hogy politikai okból anyagilag is lenullázzanak egy ellenzéki politikust, földönfutóvá tegyenek egy családot

– írta Tordai Bence, majd hozzátette, hogy ha végigviszik az eljárást, akkor „három generáció megtakarításait zabrálják el, és négy gyerek jövőjét teszik tönkre”, ugyanakkor kiemelte azt is, hogy nem fél, mert tiszta a lelkiismerete, és sokat támogatják.

„Játszhat itt mindenféle kémfilmekbe illő játékot”

Sára Botond szerdán reagált a közösségi felületén a Tordai Bence posztjára. „Tisztelt Tordai képviselő úr! Mit szeretne?” – kezdte a bejegyzését majd leírta, hogy szerinte a képviselő „megtévesztette a hatóságot és »felújítási« tervet nyújtott be a háza felújítására, majd a házat lebontotta, újat épített helyette.” A fideszes főispán szerint erre Tordai Bencének nem volt sem engedélye és a helyi építkezési szabályoknak sem felet meg.

„Ezt a szakértői vélemény, a bíróság és a Kúria is megerősítette. Minden ezekkel a tényekkel szemben tett kijelentése hazugság, ahogy ezt ön is tudja. Játszhat itt mindenféle kémfilmekbe illő játékot, de sem nekem, sem a hivatalnak nincs mérlegelési lehetőségünk az ügyben. A jogszabály világos: a szabálytalanul és jogszabályellenesen épített házat el kell bontani” – olvasható Sára Botond posztjában.

Tordai Bence: Sára „Házbontó” Botond hazudik

Nem sokat kellett várni Tordai Bence viszontválaszára. „Sára »Házbontó« Botond fideszes főispán posztjában megszólított” – kezdte bejegyzését a képviselő, melyet korábban hozzászólásban is megírt Sára Botond posztja alá.

Tisztelt Sára főispán úr! Azt kérdi, mit szeretnék? Elsőként pártállam helyett jogállamot szeretnék, ahol nem fideszes pártkatonák, meg bukott politikusok ülnek a „független hatóságok” és a „független bíróságok” élén. Ebben az ügyben konkrétan azt szeretném, ha nem hazudna folyamatosan, és hivatali helyzetével visszaélve, politikai bosszúként nem hozna olyan döntéseket, amivel tönkreteszi a családunkat

– emelte ki Tordai Bence, majd posztjában felsorolta, hogy szerinte miben hazudik még Sára Botond.

Először is Tordai Bence megjegyezte, hogy nem „felújítási tervet” nyújtott be, hanem a „Lakóház bontásának, átalakításának, tetőtér beépítésének egyszerű bejelentési és kiviteli terve” című dokumentumot. Leírta azt is, hogy nem tévesztette meg a hatóságokat, és a kiviteli tervben minden egyes részlet szerepel, és ennek megfelelően valósult meg az építkezés, amit a hivatal is elismert.

Azzal folytatta, hogy engedélye is volt, hiszen 2017-ben 300 négyzetméter alatti családi házra már nem lehetett építési engedélyt kérni, mert törvény szerint ez egyszerű bejelentésként zajlott onnantól kezdve.

Sára úr, azt kérdezi, mit szeretnék? Nagyon egyszerűen azt, hogy a politikai meccseket a politikai porondon játsszuk le, és ne hatósági sapkájában álljon bosszút nemcsak rajtam, hanem egy négygyerekes családon. Álljon ki nyílt vitára, vagy akár rakjon ki rólam csúnya képeket, terjesszen hazugságokat, titkosszolgálati eszközökkel készítsenek és/vagy generáljanak hangfelvételeket, ahogy szokták, de ne vegye el a gyerekeim jövőjét! Ezt szeretném

– olvasható a képviselő posztjában, majd hozzátette, hogy azt is szeretné, ha Sára Botond visszavonná a „megalapozatlan és embertelen döntését”.

A hosszú bejegyzésre még replikázott egyet Sára Botond, és az alábbi rövid bejegyzést tette közzé a Facebookon Tordai Bencének címezve: „Képviselő úr! Két jogerős bírósági döntés és egy szakértői vélemény támasztja alá, hogy ön hazudik!”

Szerdán a Telex írt arról, hogy megkeresték az ügyben a Fővárosi Kormányhivatalt, és megkérdezték, hogy mit jelent a Tordai Bence házára kiadott bontási kötelezés. A hivatal az alábbi választ adta: „mivel az épület jogszerűtlenül épült, és ezt két bíróság is megállapította, a kormányhivatalnak nem maradt más jogi lehetősége, mint elrendelni a szabálytalanul megépült ház bontását.”