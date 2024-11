Botrányt kiáltott a Fidesz Erzsébetvárosban: Önkormányzati lakást adott saját jegyzőjének a polgármester

A Fidesz közleményében az áll, hogy „a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hétfői ülésén Erzsébetváros jegyzője egy majd 70 négyzetméteres önkormányzati lakást utaltatott ki magának saját főnökével, a DK polgármesterével. A lakáshoz 70 000 forintos jutányos bérleti díjért jut hozzá Niedermüller [Péter] jegyzője, Tóth János”.

A párt szerint Tóth János körülbelül egy éve dolgozik jegyzőként, de „az önkormányzat körül már ezalatt az időszak alatt rendkívül sok kétes ügy robbant ki. Tóth volt az, aki falazott a polgármesternek és nem adta ki, majd 10 évre titkosította a Niedermüller Péter vejéhez – Horn Gáborhoz – köthető üzleti körökkel kötött majd 50 milliós tanácsadói szerződések teljesítési dokumentumait. Szintén az ő »munkásságához« köthető az a majd 50 milliós bírság, amelyet az önkormányzat azért kapott, mert több száz millió forint értékben – közbeszerzés nélkül – vásárolt az önkormányzat utalványokat”.

Niedermülleréknek nem ez az első botrányos lakásügyük. Korábban több korrupciógyanús döntésre is fény derült. A bitcoin botrányba belebukó Borka-Szász Tamás felesége, aki az ötödik kerületben volt DK-s képviselő, az elmúlt ciklusban több lakást is megvásárolt a hetedik kerület önkormányzatától, amelyeket rövid időn belül tovább is adott. Egy másik ügyben pedig az derült ki, hogy az önkormányzattól százmilliós megbízásokat elnyerő cég ügyvezetője lakott egy hetedik kerületi szociális bérlakásban