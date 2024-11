Átkot és rontást is levesznek, de füvesasszony is lesz a Miniszterelnökség által támogatott sámánfesztiválon

A Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség alá tartozó Bethlen Gábor Alapkezelő is támogatja az Öskü Egészség Fesztivált, ahol egy lélekgyógyász lesz a fő arc, a programpontok között pedig találni füvesasszonyt, kristálygyógyászatot, szellemi csontkovácsot, szellemgyógyászatot, tündérgyógyítást és átok-rontás levételt is.

Állítólag a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség az egyik támogatója annak a Veszprém vármegyei fesztiválnak, ahol tündérgyógyítás, szellemi csontkovácsolás, átoklevétel és kártyából jóslás is szerepel a programok között, de egy füvesasszony is jelen lesz. Az Öskü Egészség Fesztivált a Gulyáságyú Média cikke szerint a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Falu Program is támogatja.

A főbb elfoglaltságok tehát délelőtt 10 és délután 4 óra között:

Füvesasszony

Kristálygyógyászat

Access Bars energiagyógyászat

Csontkovács

Szellemi csontkovács

Családállítás – csoportos lelkiblokk-oldás

Szellemgyógyászat

Tündérgyógyítás

Átok-rontás levétel

Mandalafestészet

Kártyajóslás

A falu honlapján a támogatók közt vannak felsorolva a fenti szervezetek, utóbbinak köszönhetően lesz majd ingyenesen látogatható a november 23-ai, szombati program, a főtámogató pedig a helyi önkormányzat.

A portál szerint a fesztivál fő arca Plótár László lélekgyógyász, ő nyitja és zárja a fesztivált egy-egy „szer”-rel – ami talán szertartást jelenthet –, a fő szervező pedig az Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány, akik 2023-ban egymillió forintot kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán a Miniszterelnökségtől – bár az egyelőre nem tisztázott, hogy azt a pénzt használják-e fel a fesztivál megszervezésére.