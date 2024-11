Kóczián Péter: Magyar Péter megjelenése új időszámítást indított el a magyar belpolitikában

Kóczián Péter egykori újságíró kifejtette, a magyar politika világa sokban változott azóta, hogy Rónai Egon vendége volt még márciusban. Magyar Péter felforgatta mindazt, ami addig jellemző volt, és a korábbi ellenzék gyakorlatilag teljesen parkolópályára került. Kóczián a beszélgetésben arra is kitért, hogy lát személyiségbeli hasonlóságot Magyar és Orbán Viktor között, és arról is beszélt, hogy a 2026-os választás eredményét valójában az határozza meg, hogy az emberek a Magyar vagy az Orbán által felvázolt jövőképet tartják-e szimpatikusnak – ahogy arra Orbán Viktor is tett utalást október 23-i beszédében.

A szakértő a beszélgetés első felében arról értekezett, hogy az új politikai időszámítás eredménye, amit Magyar Péter megjelenése hozott, hogy az óbaloldal gyakorlatilag felszívódott, eltűnt a közbeszédből. Magyar népszerűsége pedig abban rejlik, hogy a választók ki voltak éhezve egy markáns politikai szereplőre.

Volt és van markáns tömeg, amely ki volt éhezve, és megkapta, amit akart […] Ebből fakad, hogy a karaktergyilkossággal sem érnek célt

– jelentette ki Kóczián Péter egykori újságíró, coach.

A beszélgetésben szóba került még, hogy Magyarnak, ha nyerni akar 2026-ban, egy erős szervezetet kell felmutatnia, amely mögötte áll. Az, hogy az egyéni választókörzetekben kiket delegálnak majd, nem annyira fontos.

Működne az is, hogy egy szamarat tolnak be, és Tisza Párt-logó van rajta, akkor azt is megszavazzák az emberek

– fejtette ki Kóczián.

A szakértő ezenfelül arra is kitért, hogy az embereknek is markánsan változniuk kell, ha a politikában valódi fordulópontot szeretnének, el kell hagyniuk a „lefagyás” állapotát, aktívan bele kell állniuk a politikába, és el kell menniük szavazni.