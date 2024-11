„Ott van a sok kölyök, minek tartsam meg?” – élet-halál harcot vívtak egymással a kutyák

Alultáplált, sérült kutyák láncra verve várták, hogy gazdáik értük menjenek, akiket még akkor is rajongásig szerettek, amikor ismét egy viadalra vitték őket. Fényképes és videós felvételeket ismertetett a bíróság a nagykőrösi kutyaviadal ügyében, miközben a szakértő részletesen kritizálta a körülményeket, ahogy az ebeket tartották. A vádlottak állítják, hogy ők nem bántalmazták a négylábúakat, hanem szerették és felelősen tartották őket.

Megrázó felvételeket mutatott be a Nagykőrösi Járásbíróság bírája, Rácz Adrienn a héten a nagykőrösi kutyaviadal perének tárgyalásain. A vád szerint a vádlottak hosszú időn keresztül rendeztekt viadalokat országszerte, azonban ők következetesen tagadják, hogy a bántalmazott állatokhoz bármilyen közük lenne.

Büntesd meg nekem!

Két pitbull, Bella és Bogi volt a főszereplője annak a videónak, amit még a Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai szereztek meg. A hosszas felvételen jól látható, ahogy a fekete Bogi és a zsemleszínű Bella egymásnak feszül, miközben körülöttük férfiak beszélnek a ring oldalainál.

- Büntesd meg nekem! - Ez az utolsó próba, meg akarom nézni, mit harap a Bella. - Ott van nekem is a rengeteg kölyök, akkor minek tartsam meg? - Az enyém amúgy se éli túl!

A kutyák harca hosszú ideig tart, az egyikük annyira elfárad benne, hogy egy ponton már inkább kifordulna a ringből, amikor újraindítják a viadalt. A mindössze másfél éves és 10 hónapos kutyák csatájának végére jól látható, hogy a zsemleszínű állat fejéből szinte ömlik a vér. Bogi esetében csak a színe miatt nem lehetett a felvételen megállapítani, hogy milyen sérüléseket szenvedett. Miközben az állatok ténylegesen élet-halál harcot vívtak, addig a vádlottak kedélyesen beszélgettek egymással. Egyikük azzal hencegett, hogy van olyan kutyája, amelyiket 11 hónaposan levett a láncról, és felkészítés nélkül 50 perc alatt elintézte az ellenfelét.

„Jaj, eltörte a lábát!” – kiállt fel valaki a videón, miközben a tárgyalóteremben hátradőlve elemzik a vádlottak a felvételeket. Egy másik videón két fekete kutya tépi egymást, egyikük már a hátán fekve hörög, amikor a tulajdonosa megjegyzi, hogy meg is érdemli, mert nem harcolt jól. A kutyák már teljesen kimerültek, gőzölög a testük, és a fényekben jól látszik, hogy csupán pár kilónyira vannak a csontsoványságtól.

Az ügyészség kérdésére az egyik vádlott elismerte, teljesen egyértelmű, hogy nem pároztatásra vitték a kutyákat. A videóval érintett vádlottak egymásnak dobálták a felelősséget, hogy akkor pontosan kié is volt a harcoló kutya, illetve azt firtatták, hogy a videó már nagyon régen készülhetett.

Egy következő videón már egy másik vádlott mutatja a fekete színű pitbullokat, majd azzal kommentálja, hogy nem akartak kiállni ellene, ezért befedeztette a nyertes kutyáját, és a kölykökből majd mindenkinek fog adni, hogy országszerte találkozzanak ezzel a vérvonallal.

Mindig másé a sérült kutya

Az igazságügyi állatorvos szakértő megállapításai szerint ezek a kutyák nem ejtenek nagyon sok sebet, ezért is lehetett csupán néhány, de cserébe súlyos sérüléseket okoztak egymásnak. A szakember a sérülések alapján határozottan meg tudta állapítani, hogy azok a viadalok során keletkeztek.

Ez a típus a szakember szerint félelemből válik agresszívvá, azonban a kutya, ha felismeri a másikban a dominánst, akkor igyekszik a harcot elkerülni, de a gazdának meg akar felelni, ezért próbál meg is dolgozni a szeretetéért. A ring körül pedig a gazdák folyamatosan biztatták a saját kutyáikat. Hiába nem kapták meg a vád szerint a tartáshoz szükséges körülményeket, a kutyák akkor is feltétel nélkül szerették őket. Ezért is volt számukra különösen megterhelő, amikor a ringbe kerültek, ugyanis ilyenkor halálfélelmük volt, a sérülésektől függetlenül.

A nyomozati iratokban szereplő kutyákkal kapcsolatban az egyik vádlott elismerte, hogy azok az ő tulajdonában voltak, azonban amelyikkel kapcsolatban határozottan meg lehetett állapítani, hogy harcolt, az már nem az övé. Más sérüléseket azzal magyarázott, hogy a kutyája lejött a láncról, és összeverekedett egy másikkal. A szakember azt is szóvá tette, hogy a körülmények, ahogy tartották az állatokat, nem felelnek meg a jogszabálynak.

Az ebeket volt, ahol láncon tartották, az egyikük bevallása szerint 2-3 naponta vette le kutyáját a láncról, míg máshol apró kennelekbe zárták az állatokat. volt olyan helyszín, ahol Arra utaló nyomot is talált a szakértő, hogy macskát kötöttek ki, hogy a viadalozásra trenírozott kutya végezzen vele.

Az ügy négy éve van folyamatban a hatóságoknál, ám az állatvédők már korábban is próbálták felhívni a figyelmet a kegyetlenségekre. A bírósági eljárás során az állatkínzás különös szenvedést okozó, minősített esete, a tiltott állatviadalra való tenyésztés, tartás és tréningezés tényállását kriminálkynológus és etológus szakértők bevonásával igyekeztek megállapítani. A két meghallgatott szakértő részletesen elmondta, hogy miként zajlott a vizsgálatsorozat, amelynek alapján Az Én Kutyám és az Index olvasóinak is ismerős Koba múltjáról még többet megtudhattunk.

A veszélyesnek nyilvánított, egykori viadorkutyával, Kobával ebben a videónkban ismerkedhetnek meg:

159 bűncselekmény, 100 lefoglalt kutya

A vád szerint a vádlottak legtöbbjének tiltott állatviadal szervezése, valamint tiltott állatviadalokon indított ebek vonatkozásában elkövetett állatkínzás miatt kell felelnie. De van köztük olyan is, akit ezeken felül meggyanúsítottak gerinces állat tiltott állatviadal céljából történő tenyésztésével, lőfegyverrel való visszaéléssel, állatok nem megfelelő tartásával kapcsolatban elkövetett állatkínzással, valamint kiskorú veszélyeztetésével is.

AZ ÜGYBEN ÖSSZESEN 159 BŰNCSELEKMÉNY SZEREPEL.

A társaság több tagjáról kiderült, hogy évek óta foglalkozik amerikai staffordshire terrier kutyákkal. Kimondottan olyan céllal tenyésztették őket, hogy állatviadalokon indulhassanak. Az ebek összecsapásait egymás között leszervezve, az egyes kutyák győzelmére fogadva, közönség előtt bonyolították le. A fogadásokból befolyt összegeken túl anyagi hasznot húztak abból is, hogy a sok viadalt nyert, egyre agresszívebb ebeket egymással pároztatták, és a kölyköket eladták.

A nyomozók összesen száz kutyát foglaltak le. Ezek közül egyik sem volt idősebb 5 évesnél. Valószínűleg a korosabb, harcra alkalmatlan kutyákat vagy nem tartották meg, vagy a viadalok közepette elpusztulhattak.