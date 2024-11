A Pénzügyminisztérium két osztályvezetője is beismerte bűnösségét a korrupciós botrányban

2022 áprilisában robbant ki egy több minisztériumot is érintő korrupciós botrány, amelybe 150 ügyész és rendőr több helyszínen csapott le elsősorban minisztériumi tisztségviselőkre. A sajtóértesülések szerint a nyomozás azt követően indult el, hogy az ügy egyik szereplője nejlonzacskóba csomagolt készpénzzel akart luxusautót vásárolni egy szalonban, azonban a magyar jogszabályok kétmillió forint felett csak kártyás vásárlást engednek meg.

A vesztegetési botrányban a Központi Nyomozó Főügyészség 54 ember ellen emelt vádat februárban. K. Tamás elsőrendű vádlottól százmilliós vagyont, BMW-t és Rolex karórát is lefoglaltak és akár tíz évre is börtönbe kerülhet. A vádlottak közt van Karsai Tamás volt helyettes államtitkár is, aki négy év börtönt kaphat, valamint Barta-Eke Gyula volt állami cégvezető, aki öt évre kerülhet rács mögé. Rajtuk kívül megvádolták V. Istvánt is, aki Hadházy Ákos országgyűlési képviselővel működött együtt korrupciós ügyek feltárásában.

Az évek óta húzódó ügy november 21-i tárgyalásán volt pénzügyminisztériumi tisztségviselőket hallgattak meg. A tárgyalásra a 24.hu beszámolója szerint elsőnek az ügy másodrendű vádlottját, K. Lászlót, fedőnevén „az Öreget” idézték be.

Az Öreg 2014-től volt a Pénzügyminisztérium munkatársa, karrierje elején volt osztályvezető, majd később pályázatkezelési főosztályvezető-helyettes is lett. K. Lászlóra hét év börtönt kértek az ügyészek, beismerés esetére, továbbá végleges hatályú eltiltást a közszolgálati tisztviselői foglalkozástól, 50 milliós vagyonelkobzás, 2,6 milliós büntetés, és hét évre a közügyektől is eltiltanák. K. László nem ismerte be bűnösségét a csütörtöki tárgyaláson.

Három egykori Pénzügyminisztériumi dolgozó beismerte bűnösségét

Az Öreget a harmadrendű vádlott, „a Kedves”, vagyis Cs. Károly Péter követte. Az ügyészség öt év börtönt kért rá, valamint a közszolgálati tisztviselői foglalkozástól való végleges eltiltást és 52 milliós vagyonelkobzást, arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét. A Kedves élt a lehetőséggel, beismerte bűnösségét, amit a bíróság elfogadott.

Ezután következett M. Péter negyedrendű vádlott, más néven „A másik Peti”. Ő is beismerte a bűnösségét a vádiratban foglaltakkal egyezően. Ez azt jelenti, hogy öt év börtön várhat rá, végleg eltiltják a közszolgálati tisztviselői foglalkozástól. Továbbá 37 milliós vagyonelkobzást is indítványoznak vele szemben.

R. László, ötödrendű vádlott is beismerte bűnösségét. A vádhatóság négy és fél éves börtönbüntetés kiszabását kérte vele szemben, valamint hatmillió forint vagyonelkobzást.