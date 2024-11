Itt a minisztérium bejelentése, gyökeres változás jön az egészségügyben

„November 20-ig 3 489 101 ember töltötte le az EgészségAblak alkalmazást, amin keresztül a múlt hónapban 2,9 millió időpontfoglalás történt, és 8 millió egészségügyi dokumentum került bele” – ismertette Rétvári Bence a legfrissebb adatokat a Digital Health konferencián. Az applikáció része a Járóbeteg Irányítási Rendszernek (JIR), amely az egész betegforgalmat igyekszik digitális alapokra helyezni. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy felmérések szerint – miközben az orvosok száma több mint négyezerrel nőtt – az elmúlt években betegellátás során az embereknek az egyik legnagyobb bonyodalmat a szakrendelésekre történő bejelentkezések jelentik, a magánorvosokhoz pedig főként a mielőbbi ellátás miatt fordulnak.

A felmérések szerint sokan utazni is hajlandók lennének a mielőbbi ellátásért: 10 emberből hatan maximum 20 kilométerre, kettő akár a szomszéd városig, 40 kilométerre, másik kettő 80 kilométerre, más vármegyébe is elmenne azért, hogy hamarabb sorra kerüljön – vázolta az államtitkár, hozzátéve: a digitális előjegyzéssel az éves 60 millió orvos-beteg találkozást igyekeztek gördülékenyebbé tenni azzal, hogy az ellátás irányának meghatározását az orvosra, az időpontfoglalást a betegre bízzák.

Emiatt jövő évtől megnyitják a lehetőséget arra, hogy a nem beutalóköteles ellátásokra a területileg illetékes járóbeteg-ellátón kívül máshova is bejelentkezzen a beteg az applikáción keresztül

– jelentette be Rétvári Bence.

Közlése szerint az EgészségAblakban jelenleg 134 intézményben 3453 szakrendelésre idénre 280 ezer szabad időpont van, február végéig 902 ezer, összesen 1,3 millió. Szokás szerint a hónap elején megugrik az előjegyzések száma, az utolsó hétre pedig alábbhagy az aktivitás.

A 1812-es telefonszámon keresztül is lehet intézni az időpontfoglalást.

Az államtitkár elmondta, hogy a vizit után általában elégedettek az emberek. „Most az applikáció új funkciójával azonnali visszacsatolást kapnak erről az intézmények, de központilag is lekövethető lesz, melyik szakrendelőt értékelik magasabbra a betegek” – fejtette ki Rétvári Bence az Indexnek, hozzátéve: ezzel az ellátás minősége is javítható. Lapunknak részletezte: azért csak néhány szempont szerint várnak visszajelzést, hogy biztosan beérkezzenek a válaszok. Az ellátás minőségére, a hozzáállásra, az időpontfoglalás gördülékenységére, az intézményi tájékoztatásra, a tisztaságra vonatkozó kérdésekre várnak választ az orvosi vizit után.

Gyorsabban be lehet jutni az orvoshoz

Az államtitkár arra is kitért, hogy a várakozási időre vonatkozóan is pontosabb adatokat kapnak, ugyanis ebben is elég nagy a szórás, van, ahol az előjegyzés időben, máshol az ellátás 12 vagy 34 percbe telik. „Az alkalmazásnak abban is van jelentősége, hogy a kapacitásokat jobban ki tudjuk használni, több beteg jusson be naponta a rendelőbe” – mutatott rá, hozzátéve: az idősávos ellátást is optimalizálni lehet. „Nem véletlenül van az embereknek olyan érzete, hogy reggel többen vannak a rendelőben” – fogalmazott az államtitkár, mindezt olyan adatokkal támasztotta alá, miszerint 8–11 óra között a betegforgalom 60 százalékát lebonyolítják, délután 13 óráig a 80 százalékot, később már jóval kisebb létszámban jelennek meg az orvosnál. Mint elmondta, a napi betegellátásra is van rálátásuk a JIR-rel. A technológia adott ahhoz, hogy teljes egészében digitalizált út vezessen a rendelőig, az applikációs időpontfoglalás után vannak intézmények, ahol recepciós nélkül, tajszámát megadva, a betegfogadó panelből kapjon sorszámot. Az intézményvezető belátásától és a lakosok nyitottságától függ ennek alkalmazása – fogalmazott lapunknak.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, hogy az applikáció a digitális Covid-igazolvány további fejlesztésével nyerte el a mostani formáját. Ezek az információk mai napig elérhetők az alkalmazásban, csakúgy, mint az ellátás utáni összes egészségügyi dokumentáció. „Nincs elveszett lelet, zárójelentés, ambuláns lap, minden azonnal ott lesz a mobilunkon. Az eRecepttel a gyógyszerről még az orvosnál a kiváltás előtt lehet egyeztetni, nincs potyaút a patikába” – hangsúlyozta Rétvári Bence az alkalmazás előnyeit. A GPS-alapú helymeghatározással a legközelebbi gyógyszertárban lehet kiváltani a készítményt. Az EgészségAblakban a háziorvos elérhetőségéről, valós rendelési idejéről is lehet információt kapni. A Tb-lámpával lehet ellenőrizni a jogviszonyt.