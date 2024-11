Több mint 57 millió forintot csaltak ki áldozataiktól az online térben

A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztályának nyomozói 21 olyan büntetőeljárásban koordináltak és hangoltak össze rajtaütéseket, mely ügyekben az elkövetők az online térben csaltak ki több mint 57 millió forintot áldozataiktól.

A rendőrség közleménye szerint a kibervédelmi nyomozók a kerületi rendőrkapitányságok közreműködésével október 15-én 9 vármegyében és a fővárosban egy időben fogták el a gyanúsítottakat, tartottak kutatást a házaikban és a lakásaikban, valamint hallgatták ki őket gyanúsítottként. A rendőrök közel 5 millió forintot és 2870 eurót foglaltak le a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése érdekében.

Az elmúlt években az online felületeken vásárlások növekedésével a fogyasztók pénzét kicsalni igyekvő elkövetők száma is drasztikus mértékben megugrott, mára kijelenthető, hogy a csalások elkövetőinek jelentős hányada az interneten csap le a gyanútlan sértettekre. A növekvő tendencia és a bűnelkövetők által alkalmazott új módszerek a gazdasági bűncselekményekre szakosodott rendőri egységeket is folyamatosan új metódusok alkalmazására késztetik, melyekkel a kibertérben is felveszik a harcot.

A bűncselekmény-sorozatokban elfogott gyanúsítottak a legkülönfélébb módszerekkel elkövetett online csalásokban vettek részt a nyomozók gyanúja szerint. Leggyakrabban adathalászlinkkel szerezték meg a netezők banki belépési adatait. Az adathalászlinket általában e-mailben vagy üzenetküldő alkalmazásban kapják meg a felhasználók, akik – ha nem elég körültekintőek – könnyen megadhatják az összes banki adataikat úgy, így azok az elkövetőkhöz jutnak.

A rendőrök nemcsak az online csalások felderítésére, hanem azok megelőzésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Ennek érdekében jött létre a Mátrix Projekt is, melynek célja, hogy a rendőrség minden rendelkezésre álló eszközzel visszaszorítsa az online csalások térhódítását és hasznos tanácsokat adjon az áldozattá válás elkerülésére, illetve további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találhatunk.