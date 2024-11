Fehérbe borult az ország, van, ahol több mint 20 centiméteres a hóréteg

A HungaroMet a Facebook-oldalán közölte, hogy egy ciklon csapadékzónája vonul át a Kárpát-medence felett, amelynek hatására sokfelé hullott kiadós mennyiség. A csapadék nagyobb része hó formájában érkezett, azonban a Kisalföld térségében, illetve a déli megyékben elsősorban eső és havas eső volt a jellemző.

Többfelé alakult ki néhány centiméteres vizes, tapadó hóréteg, a Dunántúli-középhegység, a főváros és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein jött létre vastagabb hótakaró.

A hóvastagság az alábbi településeken volt a legnagyobb:

Pilisszentkereszt – 22 centiméter,

Zirc – 18 centiméter,

Veszprém – 16 centiméter,

Hidegkút – 12 centiméter,

Öskü – 11 centiméter,

Bajna – 10 centiméter,

Miskolc, Debrecen, Arnót – 8 centiméter.

A ciklon délutánra vonul majd el, nyugat felől egyre többfelé süt ki a nap, és így a síkvidéken a legtöbb helyen el fog olvadni a lehullott hómennyiség. Legtovább északon és a hegyvidéki területeken maradhat meg a hó.

A leeső hó a közlekedést is megbénította

A hóeséssel az ország nagy részére megérkezett a közlekedési káosz is, az utakon baleseteket, a MÁV-nál és a Volánbusznál pedig járatkéséseket okozott a havazás. Több helyen elakadt, árokba csúszott járművek, közlekedést akadályozó, kidőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét. A MÁV már hajnalban elesett, de a távolsági és a fővárosi buszok közlekedését is megzavarta a hóesés, sőt, a légi közlekedésben is fennakadások várhatók.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index-applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index-applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!

(Borítókép: Gyalogosok a hóesésben Debrecenben 2024. november 22-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)