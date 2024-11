Hatvan géppel takarítják az utakat a fővárosban

A főpolgármester egy posztban számolt be arról, hogyan előzték meg, majd tisztították meg a jelentős mennyiségű hóakadályoktól Budapest közúthálózatát. Mintegy 60 gépet vetettek be.

Éjszaka és a kora reggeli órákban jelentős mennyiségű csapadék hullott a fővárosra és az ország további részeire, amely megnehezítette a közlekedést a helyi kötött pályás eszközök kivételével szinte minden fronton.

Kollégáim éjszaka óta folyamatosan takarítják Budapest közúthálózatát

– számolt be a főpolgármester.

Karácsony Gergely közösségi médiás közlése szerint összesen több mint 60 téli célgéppel takarították az úthálózatra lehullott havat, valamint még a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást is végeztek.

„Köszönöm az FKF dolgozóinak a kitartó munkáját! Legyetek óvatosak! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!” –írta.

