Elesett a Kelenföldi pályaudvar, sok vonalon nagy a káosz

Egy megsérült felsővezeték miatt teljesen felborult a vasúti közlekedés azokon a járatokon, amelyek érintik a kelenföldi pályaudvart. Több vonalon jelentős késésekre, rövidített járatokra kell számítani, de olyan vonal is akad, ahol átmenetileg szünetel a vonatközlekedés.

A Budapest–Győr–Herceghalom, a Budapest–Székesfehérvár és a Budapest-Pusztaszabolcs vonalon jelentős késésekre, rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani, mert Budapest-Kelenföld állomásnál megsérült a felsővezeték. Kelenföld és Háros, valamint Kelenföld és Nagytétény-Diósd között szünetel a forgalom a helyreállításig – jelent meg a Mávinform Facebook-oldalán.

A Mávinform közösségi oldalát ellepték az utasok, akik a legkülönbözőbb problémákról számoltak be. Több járatot például teljesen töröltek: kora délután az egyik Dunaújváros felé, illetve az egyik Székesfehérvár felől Budapestre közlekedő járatot is megszüntettek. A fennakadás miatt az érintett vonalakon pótlóbuszok szállítják az utasokat, míg Budapesten a BKK több járatán is elfogadják a vasúti menetjegyeket.

A vonattal utazóknak érdemes átböngészni a Mávinform oldalát, ahol az összes érintett járaton történt változásokat közzétették, ahogyan közölték az alternatív lehetőségeket és a vonatjeggyel igénybe vehető budapesti tömegközlekedési járatokat is.

Mint megírtuk, a Magyarországra péntek hajnalban megérkezett havazás országszerte fennakadásokat okozott az autós-, és a vonatközlekedésben is. Az M5-ös autópályán több kilométeres torlódás alakult ki, de több fontos csomópontot érintő problémáról számolt be a MÁV is.