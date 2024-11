Az egyik legközvetlenebb és legsúlyosabb kihívásról beszélt Kövér László

A jogaiban korlátozott kárpátaljai magyar közösség most a megmaradásáért küzd, ezért az anyaországnak ebben kell segítenie – hangsúlyozta Kövér László egy pénteken megjelent interjúban.

Hozzátette, hogy szerinte a kárpátaljai magyarságnak nyújtott támogatásoknak és a nemzetrész jól szervezett intézményeinek köszönhetően a fennálló helyzet ellenére sem omlott össze a létszámában megfogyatkozott magyar közösség intézményrendszere, és a magyar pártok képviselői, ha nehéz körülmények között is, de végzik munkájukat a megyei, járási és települési önkormányzatokban – adta hírül az MTI.

Az Országgyűlés elnöke elmondta, hogy szerinte a nemzetpolitikát úgy kell alakítani, hogy azzal a külhoni magyarság minél szélesebb rétegét meg tudják szólítani.

A magyar közösségek megmaradásának továbbra is az egyik legfontosabb feltétele az identitás megtartása, így a nemzetpolitika célja az, hogy a magyar kultúrához, hagyományhoz való ragaszkodás a fiatalok számára is – ha más formában is, de – megélhető legyen