Nem unatkoztak a tűzoltók, péntek reggelig háromszázszor riasztották őket a hó miatt

Országszerte mintegy háromszáz esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a havazás kezdete óta, Pest vármegyében jelenleg is számos helyen dolgoznak. A legtöbb gondot a kidőlt fák és a leszakadt vezetékek okozták.

Az első komolyabb hóesés megdolgoztatta a katasztrófavédelem munkatársait, csaknem 300 esethez riasztották őket főként kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez vonultak ki. Budapesten és Pest vármegyében továbbra is számos helyen dolgoznak.

Közölték, hogy az ország északkeleti részén, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében is sok riasztás futott be a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire. Debrecenben, Egerben és Gyöngyösön is több helyen kidőlt fák és letört ágak eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, akik országszerte folyamatosan számolják fel az időjárás okozta károkat.

Az időjárás az utakon is jelentős fennakadásokat okozott, jutott a káoszból a MÁV-nak, a Volánbusznak és a BKK-nak is, a jelenlegi állapotokról ebben a cikkünkben olvashat részletesen. Hogy hogyan is fest a fehérbe borult Magyarország, arról ide kattintva csodálhatja végig galériánkat.