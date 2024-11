A béreket érintő bejelentést tett az igazságügyi miniszter

Tuzson Bence azzal kezdte sajtótájékoztatóját, hogy megállapodtak az Országos Bírósági Hivatallal, az Országos Bírói Tanáccsal és a Kúria elnökével abban, hogy a következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében több változtatást visznek végig a bírósági szervezet működésében. A cél az, hogy hatékonyabbá váljon a bíróságok működése, és a magyar emberek minél gyorsabban juthassanak megfelelő, méltányos döntéshez. A megállapodásnak több eleme is van.

A miniszter az előzményekről kifejtette, az elmúlt egy évben szinte az összes törvényszékre elment, találkozni az ottani vezetéssel. Az ügyvédi kamarák vezetésével is találkozott, annak érdekében, hogy átbeszéljék, mire van szüksége a bírósági szervezetnek és az ügyvédi hivatásnak. Tuzson Bence megköszönte mindazoknak, akikkel találkozott, a sok szakmai véleményt, amely hozzásegítette őket a megállapodáshoz. A megállapodás tartalmaz egy komoly illetményemelést is.

2027-ig több lépésben emelik a jövedelmeket, ennek eredményeképpen a bírák jövedelme 48 százalékkal növekedik. A bírósági titkárok és fogalmazók jövedelme 82 százalékkal növekedik átlagosan. Az egyéb bírósági alkalmazottak jövedelme száz százalékkal növekedik.

Egy átlagos bírói jövedelem 2,2 millió forint lesz. A bírósági titkároké és fogalmazóké 1,1 millió, a egyéb bírósági tisztviselők jövedelme eléri a 850 ezer forintot. A béremelés többlépéses, a jövedelmek 2025 január elsejétől, 2026 január elsejétől és 2027 január elsejétől emelkednek.

Hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés

Megállapodtak szervezeti változásokban is, amelyek gyorsítani fogják a bíróságok működését. Az online jelenlétet is erősítenék, hogy ne kelljen mindenkinek feltétlenül elmennie a bíróságokra. Számos olyan megállapodást is kötöttek, amely segítheti a gyors és hatékony ügyintézést, ilyen például a cégeljárásra vonatkozó eljárás, ami jelentős részben közigazgatási eljárássá tud válni, aminek következtében be tudják vezetni az automatikus döntéshozatalt.

Minden változás azt a célt szolgálja, hogy a bíróságok jobban tudják szolgálni a magyar emberek érdekeit

– foglalta össze Tuzson Bence, hozzátéve: hatékony, méltányos ügyintézés a cél, gyors döntéssel.

