Magyarország időjárása továbbra sem nyugszik meg, bár a hideg elhagyja a Kárpát-medencét, a melegebb időjárással együtt a köd is visszatér a Bert ciklonnak köszönhetően. Ráadásul nem is az egész országba, ugyanis az északkeleti országrészbe még a hideg is megmarad a köd mellé. Ráadásul jövő hétvégére még csapadékot is jósolnak a szakemberek és nem hó, hanem folyékony formában.