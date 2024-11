Előkerült egy videó a Budapesten megölt amerikai nőről és feltételezett gyilkosáról

Több kamera is rögzítette a Budapesten meghalt amerikai nőt és feltételezett gyilkosát. A legújabb felvételek alapján a 31 éves Mackenzie Michalski és az ír férfi kézen fogva sétáltak a belvárosi apartmanhoz. A 37 éves gyanúsított továbbra is tagadja a szándékos emberölést, mivel szerinte szex közben, véletlenül következett be a tragédia. A Portlandben élő nő szülei és barátja nem hiszik el, hogy baleset történt. Nyilatkozataikban szándékos és erőszakos gyilkosságról beszéltek.