A Fidesz, a Mi Hazánk és a DK jelöltje is összegyűjtötte az ajánlásokat a tolnai időközi választáshoz

A Demokratikus Koalíció közleményben tudatta, jelöltjük, Takács László egy nap alatt összegyűjtötte az 500 ajánlást, így elindulhat a Tolna megye 2. választókerületében rendezett időközi választáson. Közben a Fidesz-KDNP jelöltje, Csibi Krisztina, valamint a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra is megszerezte a szükséges ajánlásokat.

A Demokratikus Koalíció közleményben számolt be arról, hogy a Tolna megye 2. választókerületében rendezett időközi választáson való részvételhez szükséges 500 ajánlást már az első nap összegyűjtötte jelöltjük, Takács László. Bonyhád, Dombóvár, Nagymányok és Hőgyész, valamint a Völgység és a Hegyhát falvai tartoznak ide.

Mint a párt közölte, az ajánlásgyűjtés ezután is folytatódik, „hiszen ez kitűnő alkalom a választókerületben élő emberekkel való találkozásra”.

Mint megjegyzik, Takács László az egyetlen képviselőjelölt a választáson, aki valóban abban a választókerületben él és dolgozik, amelynek a képviseletére vállalkozik, ezért valóban ismeri a helyi problémákat. Hozzáteszik, hogy nem biztatják távolmaradásra az ellenzéki szavazókat január 12-én, hanem olyan jelöltet ajánlanak, „aki képes felvenni a versenyt a Fidesz jelöltjével”.

A Fidesz-KDNP is az MTI-hez eljuttatott közleményben tudatta, hogy jelöltjük Csibi Krisztina is összegyűjtötte és szombat délután le is adta a Tolna vármegye 2-es számú választókerületében január 12-én tartandó időközi választáson az induláshoz szükséges 500 ajánlást. Csibi Krisztina a közösségi oldalára feltöltött videóban köszönetét fejezte ki mind az 58 településnek a támogatásért. „Folytatjuk a munkát hittel, becsülettel” – közölte.

A Mi Hazánk szintén közölte, hogy jelöltjük, Dúró Dóra összegyűjtötte az 500 aláírást. Közlésük szerint a „hatalmas társadalmi támogatottságnak” köszönhetően mindössze három órára volt szükségük ahhoz, hogy összegyűjtsék a szignókat (a helyi választási bizottság honlapja szerint vasárnap délután 15 óráig még csak Csibi Krisztinát és Dúró Dórát vették nyilvántartásba).

A dombóvári székhelyű, a vármegye délnyugati részét lefedő egyéni választókerületben szombaton indult a kampány. Azért kell időközi választást tartani, mert az itt 2022-ben mandátumot szerző Potápi Árpád János (Fidesz-KDNP) október 17-én meghalt.

Aki nem megy be a ringbe, az sohasem győzhet

Korábbi összefoglaló cikkünkben már írtunk arról, hogy kit indíthat a Fidesz–KDNP az időközi választáson, illetve a Mi Hazánk, az MSZP és a Második Reformkor is megmérkőzik.

A Tisza Párt azt a döntést hozta, hogy nem indulnak el az időközi választáson. A legerősebb ellenzéki párt többek között közölte: nem kíván asszisztálni az Országgyűlésben „a Fidesz és az érdemi támogatottsággal már nem rendelkező ellenzéki pártok közös bábszínházához.” A Tisza azt is hozzátette: azt javasolják a Tolna vármegyei szavazóknak, hogy ne vegyenek részt a január 12-i időközi választáson, „ezzel is megüzenve, hogy nem asszisztálnak a hatalmi elit 20 éve tartó színjátékához.”

Gyurcsány Ferenc egy Facebook-videóban a Tiszának üzenve úgy fogalmazott: „Aki nem megy be a ringbe, az soha nem fog onnan győztesen kijönni.” A pártelnök szerint: „Olyan nincsen, hogy azt mondjuk, hogy alkalmasak vagyunk az ország vezetésére, és amikor küzdelembe kellene menni, akkor azt mondjuk, hogy jaj, jaj, hát nem megyünk, mert hát itt vereséget szenvedünk, és még a végén azt hiszik, hogy akkor esélytelenek vagyunk másik körzetben.” A Tisza ezt a fajta taktikázását sem politikai értelemben, sem a politika erkölcsi értelmében nem tartja helyénvalónak Gyurcsány Ferenc.