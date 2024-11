Legyen óvatos, friss medvenyomokat észleltek Magyarországon

Az elmúlt hónapokban többször érkezett bejelentés arról, hogy medvenyomokat látták a Bükkben. Ezúttal az Északi-középhegység vándorai nevű Facebook-csoportban osztottak meg néhány fotót arról, hogy feltételezhetően medvelábnyomokra bukkantak a túrázók.

A bejegyzés szerint a hóban hagyott friss medvenyomokat szombat délután Lillafürednél, a Csókás-forrás közelében azonosították a túrázók. Mint írtuk, az előző héten szintén a Bükki Nemzeti Parkban, Felsőhámor és Újmassa között találkoztak a nyomokkal.

Forrás: Az Északi-középhegység vándorai Facebook-csoport

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szerint novemberben több jelzés is érkezett arról, hogy a környéken medvék kószálhatnak – számolt be róla a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírlap. A portált arról is tájékoztatták, hogy a kirándulóknak már nem sokáig kell aggódniuk, ugyanis a Kárpátokban élő barna medvék jellemzően november, december hónapban kezdik meg téli álmukat.

Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója szerint a barna medvék gyakori megjelenése is azt igazolja, hogy az állatok újra meghonosodtak Magyarországon.

Mit kell tenni, ha medvével találkozunk?

A Bükk területén többször észlelték már medve jelenlétét. Az Egererdő Zrt. korábban a honlapján tett közzé egy figyelmeztetést, amelyben kérték az embereket, hogy saját biztonságuk érdekében fokozott figyelemmel kiránduljanak és közlekedjenek.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága korábban kiadott egy összefoglalót arról, hogyan viselkedjünk akkor, ha medvével találkozunk.

A javallatok közül néhány:

ha az állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről,

ha a medve két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi,

ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni,

ne nézzünk a szemébe,

ne fordítsunk neki hátat,

ne akarjunk elfutni, mert gyorsabb nálunk!

A teljes lista ide kattintva érhető el.