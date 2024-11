Elbúcsúztatták Révész Zsuzsát

A gyilkosság november 2-án, szombaton történt, Révész Zsuzsát a lányának a volt párja gyilkolta meg. A 18 éves férfi letartóztatásáról később döntött a bíróság, és napvilágot látott az is, hogy az elkövető miket írt a közösségi médiában a tettét megelőzően.

Révész Zsuzsát vasárnap délután három óra körül búcsúztatták el a Kopaszi-gátnál. A Blikk beszámolója szerint nagyjából 100-150 ember gyűlt össze, köztük több ismert személy is. Mint írták, az eseményen megjelent Geszti Péter, Rábai Balázs, Kolosi Péter, Kotroczó Róbert, Simon András és Kovalcsik Ildikó („Lilu”) is.

A résztvevők egy-egy szál fehér rózsával érkeztek a Kopaszi-gáthoz, és a lap szerint a megemlékezés elején többen is elérzékenyültek, amikor meglátták Révész Zsuzsa kivetített fotóját. A gyülekezés alatt olyan ismert dalok szóltak a hangszórókból, mint Bryan Adams Please Forgive Me című száma vagy a Titanic főcímdala.

Elsőként a Budapesti Metropolitan Egyetem képviseletében búcsúzott tőle egy kollégája, aki arról beszélt, hogy Révész Zsuzsa mindig képezte magát, rengeteget segített a fiatalabb generációknak, és manapság nagyon érdekelte az olasz nyelv és kultúra. „Bármilyen szakmai eredményt hozott az élet, a családjára volt a legbüszkébb” – fogalmazott.

Ezt követően Kolosi Péter, az RTL programigazgatója beszélt, aki elmondta, hogy mennyi mindent köszönhet a csatorna Révész Zsuzsának. „Együtt sírtunk, ha megbuktunk, és együtt örültünk a sikereknek” – mondta, majd arra is kitért, hogy Zsuzsa rajongásig szerette lányát.

Csak ordítani és sírni szeretnék, mert ennek nem szabadott volna megtörténnie

– zárta beszédét a Blikk szerint Kolosi Péter.

„A fű zöld, az ég kék, az élet kegyetlen” – ezt már Geszti Péter mondta következő felszólalóként. Arról beszélt, hogy nehéz mit kezdeni ezzel a rettenetes történettel, és tolmácsolta Révész Zsuzsa gyerekkori barátai, egyetemi szaktársai és kollégái szavait is. Kiemelte, hogy mennyire bátor volt Révész Zsuzsa, amikor egy veszélyes helyzetben az életét feláldozva védte a lányát.

A beszédek után egy videó következett, ami az áldozat életét bemutató fotókból állt. A megemlékezés végén a résztvevők egyenként beledobtak a Dunába egy-egy szál fehér rózsát.