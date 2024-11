Budapesten mind a mai napig hiányzik az a szemlélet, hogy a gyaloglás feltételeinek fejlesztésére ugyanakkora figyelmet fordítsunk, mint más közlekedési módok igényeire, pedig ez mindenkit érint a fővárosban – írta a Podmaniczky Mozgalom vezetője közösségi oldalán, hozzátéve: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülésén megtárgyalnák, hogyan lehet ezen változtatni, ennek érdekében nyújtotta be javaslatát.

Budapesten ma gyakran szűk járdákon kell oldalaznunk, a külső kerületekben sok helyen kiépített járda sincs, van, ahol kiépített gyalogátkelőre lenne szükség, sok az olyan az alul- felüljáró, amelyek kellemetlenné teszik a közlekedést. A közösségi közlekedés versenyképességének is alapfeltétele, hogy a megállók, állomások megközelíthetősége javuljon – írja Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

Meglátása szerint a besétálható terek arányát is növelni kellene a belvárosban, és a járdahálózat szakadásait és egyenetlenségeit meg kellene szüntetni, amelyek akadálymentesített, megfelelően széles kialakítására lenne szükség, ami a mozgásukban korlátozottak, az idősek és a babakocsival közlekedők számára is kedvezne.

Javasolja továbbá, hogy a Széll Kálmán térhez hasonlóan a szintkülönbségek leküzdéséhez több kültéri mozgólépcsőt állítsanak üzembe, ott ahol ezt felülvizsgálatok alapján a gyalogosforgalom indokolná. A stratégia részeként említette, a zebrák javítását, megvilágítását és több helyen újabb gyalogátkelők kialakítását. Hangsúlyozta, hogy egy átfogó információs rendszer létrehozása nagyban megkönnyítené a gyalogosközlekedést Budapesten.

A gyaloglási feltételek javítása kiemelten fontos ahhoz is, hogy a közösségi közlekedés vonzóvá váljon a közlekedők számára, de hozzájárul a városi gazdasági élet, a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus fejlődéséhez is

– jegyezte meg. Szavai szerint alapfeltétel a biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése többek között annak érdekében, hogy a gyerekek önállóan a forgalom veszélyeinek nem kitéve tudjanak eljutni az iskolába. Megemlítette, hogy a fiatal generációk egészséges fejlődéséhez is hozzájárul a nagyobb arányú gyalogos közlekedés, amihez szükség van az ilyen fejlesztésekre.

„Nem véletlen, hogy Londontól Bécsen át Rotterdamig számos városnak külön stratégiája és felelőse van a gyalogos közlekedés fejlesztésére, Pozsony pedig olyan járdahálózat-fejlesztési programba kezdett, melynek kapcsán saját, pozsonyi mintát, járdakő-designt is kialakítottak, hiszen a járda a városkép része is - ma Budapesten aszfaltburkolatúak a városképi jelentőségű főutak járdái is sok esetben”– részletezte.

Közlése szerint ennek érdekében a Budapesti Mobilitási Tervben és a Közlekedésbiztonsági Stratégiában foglaltakkal összhangban a Podmaniczky Mozgalom benyújtotta a gyalogosközlekedés fejlesztésére szolgáló stratégiát a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülésére.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2024. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)