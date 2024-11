Nem működtek a jelzőlámpák, három autó szaladt egymásba Budapesten

A Budapesti Autósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzített egy balesetet múlt csütörtökön a 13. kerületben.

A Váci út–Fiastyúk utca kereszteződésben nem működtek a jelzőlámpák, így három autó is egymásba szaladt. A megosztott felvételen jól látszik, ahogy a baleset pillanata előtt sárgán villognak a lámpák.

Az autós szerint a kereszteződéshez érve látta, hogy a mellékutcából a Váci útra próbálnak kijönni az autósok.

„A külső sávban a taxis meg is állt, ezért én is megálltam a középső sávban, de a belső sávban haladó fehér Toyota sofőrje ezt nem vette észre, emiatt is történt a baleset” – idézte fel a videó készítője.