Törvénysértő felújításról beszélt a minisztériumi dolgozó, egy nappal később kirúgták

A Partizán YouTube-csatornáján november 27-én jelenik meg az az interjú, amelyben Bátonyi Péter volt kormányfőtanácsos, az Építési és Közlekedési Minisztérium alá tartozó műemléki referens elmondja, hogy mi zajlik a minisztériumban, és hogy miért tesz feljelentést az államtitkár és a miniszter ellen.

A Partizán vasárnap egy pár perces előzetest is közzétett az interjúból, amelyben a 13 éve a műemlékvédelemben dolgozó kormánytisztviselő elmeséli, hogy mi történt akkor, amikor megpróbált nemet mondani a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székházának felújítására, amely – mint kiemelte – nemcsak törvénysértő, de pazarló is volt.

Bátonyi Péter a Telexnek számolt be arról, hogy hétfőn kirúgták az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, ugyanis reggel már megérkezett az ügyfélkapujára a felmentéséről szóló döntés. Mint a lapnak elmondta, erre számított, és nem lepődött meg, de azt hitte, hogy munkaadói legalább a szerdai adást megvárják.

A videóban Bátonyi Péter elmesélte, az a döntés született, hogy az egyébként is kiváló állapotban lévő Magyar Nemzeti Bank épületét felújítsák, sőt „egy jó nagy üvegdobozt” is építsenek rá, ami az eredeti tetőszerkezet elbontásával járt, ez pedig, mint kiemelte, egy ilyen védettségi fokú épületnél önmagában is érték. Szerinte sokaknak nem bír nagy jelentőséggel, hogy lebontanak egy tetőszerkezetet, de mint a volt kormányfőtanácsos mondta, ha

ez az Alpár Ignác által tervezett épület eredeti tartozéka, akkor az a törvény erejénél fogva védett.

Bátonyi Péter szerint ez volt a kisebbik gond, a nagyobbik az, hogy hogy néz ki majd az épület az átalakítás után. A tervező elmondta nekik az e mögött álló indokokat, tehát hogy Matolcsy György jegybankelnök itt akarta vendégül látni az európai jegybankelnököket az MNB századik évfordulójára. A volt kormányfőtanácsos felvetette: az egy dolog, hogy mit fognak látni a jegybankelnökök, de fontosabb szempont, hogy mit fognak látni a fővárosiak, amikor a térről nézik az épületet, mire a tervező csak annyit mondott, hogy ez a megrendelő kérése.

Bátonyi Péter kiemelte, ők jelezték, hogy ezt nem lehet megcsinálni, a helyi szabályozás se tette volna lehetővé, és a műemléki szabályok sem. A tervező ezt rezignáltan vette tudomásul, majd néhány hét múlva közölte, hogy jártak a tervvel Orbán Viktor miniszterelnöknél, akinek tetszett, és rá is bólintott annak kivitelezésére. A tervező közölte továbbá, hogy ők csak azért jöttek, hogy Bátonyi Péterék a szükséges jogi szálakat elvarrják, és intézzék el, hogy jogi úton ez megvalósítható legyen.

Én ezen a ponton felálltam, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én ebben nem kívánok részt venni

– közölte akkor Bátonyi Péter, hozzátéve, hogy miniszterelnöknek nincs kifejezetten építésügyi hatósági jogköre. Azt is elmondta, hogy ők ugyan nemet mondtak, de „más kollégái nem voltak ennyire finnyásak, és a szükséges jogi szálak elvarrása megtörtént”, így megvalósult az építkezés, de nem készült el a századik évfordulóra, tehát Bátonyi Péter szerint teljesen feleslegesen építették, és Matolcsy György is hamarosan leköszön.

Az ő semmilyen várakozása nem teljesült, a műemléki érték viszont elpusztult, illetve egy eléggé csúnya hozzátétellel gyarapodott, úgyhogy mindenki rosszul járt ezzel a beruházással

– mondta Bátonyi Péter.