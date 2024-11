Nem tudták megmenteni a beteg életét, a feldühödött rokonok rátámadtak a mentősökre Székesfehérváron

Dühös rokonok érkeztek a székesfehérvári mentőállomásra szombat este, hogy számonkérjék hozzátartozójuk halálát. Az Ercsiben élő tömeg olyan agresszíven viselkedett, hogy rendőri védelemre is szükség volt.

Meghalt egy Ercsiben élő beteg, akinek a mentősök már nem tudták megmenteni az életét. Az elhunyt rokonai annyira kiakadtak a történteken, hogy a mentőegységre is rátámadtak – írja a Fejér Vármegyei Hírportál.



A lap szerint a mentősök elmenekültek a helyszínről, és rendőri kísérettel mentek Székesfehérvárra.

A korábbi indulatok nem csillapodtak,

a dühös rokonok tömegével érkeztek a székesfehérvári mentőállomáshoz, hogy számonkérjék és megfenyegessék a mentősöket.

A helyszínen rendőri védelemre is szükség volt. Az életmentők saját és családjuk testi épségét is féltették.

A rendőrség a lap kérdésére elmondta, hogy a családtagok a járőrök felszólítására elhagyták az egészségügyi intézményt. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indítottak eljárást. Az Ercsiben élők fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a következő napokban – tették hozzá.

Egyre gyakrabban támadnak rá a betegek a mentősökre

Mint írtuk, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az Index kérdésére elmondta, hogy évente mintegy 150 esetben éri komolyabb, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó támadás a mentőket. A kisebb inzultusok mint a szidalmazás vagy fenyegetés, szinte mindennaposak.

Az Országos Mentőszolgálat idén többször is felhívta rá a figyelmet, hogy a betegek gyakran a munkatársaikra támadnak. Márciusban egy borsodi férfi baltával fenyegette az életmentőket, míg Pest vármegyében gázriasztó fegyverrel lőttek rájuk. Nyáron egy újabb közleményt is kiadtak arról, hogy „nagyon nincs rendben”, hogy a mentősöket folyton atrocitás éri. Állításuk szerint a legtöbb esetben a támadó maga a beteg volt, akit próbáltak ellátni az életmentők, de olyan is előfordult, hogy a hozzátartozók váltak agresszívvá a helyszínen.

Közölték azt is, hogy az életmentő hivatást azért választották a mentősök, hogy bajbajutottakon segítsenek, ennek pedig testi épségük, akár életük veszélyeztetése nem képezhetné részét. A támadások, fenyegetések ezt a segítségnyújtást akadályozzák és a beteg ellátását is ellehetetleníthetik.