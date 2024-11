Lázár János elismerte: volt belső vizsgálat a MÁV-nál az újvidéki tragédia miatt

Belső vizsgálatot folytattak le a magyar vasúttársaságnál az újvidéki tragédia miatt. Mint ismert: a Belgrád–Budapest vasútvonal egyik állomásánál, Újvidéken november elején tragédia történt, amikor leszakadt a épület tetőszerkezetének egy része.

Az ügyben azóta is folyik a nyomozás, sőt, már letartóztatások is történtek. Korábban felmerült, hogy magyar cég is érintett lehetett az állomás felújításában, amely a Belgrád–Budapest vonal más részein is dolgozhat.

Erről is kérdezték hétfőn a parlamentben Lázár János építési és közlekedési minisztert, azaz, hogy vizsgálta-e a magyar kormány, a vasúttársaság az ügyet. A tárcavezető megerősítette, volt ilyen vizsgálat, de magyar érintettség nem volt.

„A szerb esethez, az ottani építkezéshez semmi közünk nem volt, nincs érintettsége Magyarországnak, de mindent megvizsgáltunk, hogy a Budapest–Belgrád vasútépítés megfelel-e a biztonsági követelményeknek, az EU-s szabványok legszigorúbb előírásainak. Megnyugtatom a nyilvánosságot, hogy mindenben megfelelünk a legszigorúbb elvárásoknak” – fogalmazott Lázár az Országgyűlésben.