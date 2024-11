Most már hivatalos, Orbán Viktor aláírta a következő három évre szóló bérmegállapodást

Cikkünk frissül...

Megvan a bérmegállapodás! – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, közösségi oldalán. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán aláírták a következő három év bérmegállapodását.

Orbán Viktor magyar kormányfő hétfőn Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetség elnökének, Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetség (MGYOSZ) elnökének, Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség (VOSZ) főtitkárának, Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetség elnökének, Mészáros Melinda, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája elnökének, valamint Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökének társaságában írta alá a bérmegállapodást.

A sajtótájékoztatón Perlusz László munkaadói oldalról üzleti tervként közelítette meg a megállapodást.

Kijelentette, hogy az egyezség rendkívül ambíciózus, két „nehéz év után” jövőre 7 százalákkal növelik a garantált bérminimumot, és 9 százalákkal a minimálbért. A munkaadók ezt követően, 2026-ban és 2027-ben 13 és 14 százalékos minimálbér-növelést vállaltak.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára hangsúlyozta, hogy nem csak a munkaadóknak van „házi feladata”, hanem a munkavállalóknak és a kormánynak is, ugyanis a munkavállóknak is nyitottaknak kell lenni a technológiai újításokra, a versenyképesség növelésére, miközben a kormánynak anyagilag is hozzá kell járulnia az emeléshez. Ezt a kormány vállalta, azonban különböző vállalkozás-segítő programok indítására, valamint a gazdasági környezet javítására is szükség van. A főtitkár elmondta, hogy a sok kockázatot és veszélyt tartalmazó üzleti tervben kulcsfontosságú a mozgástér, amely lehetővé teszi, hogy be lehessen avatkozni a tervezetbe, amelyet jelen helyzetben a megállapodás makrogazdasági-mutatókhoz kötöttsége biztosít.

Mészáros Melinda, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke munkavállalói oldalról hangsúlyozta a makrogazdasági környezet összetettségét, amely kifejezetten megnehezítette a megállapodást, amelynek előzményeit is ismertette a sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy Magyarország azon hat ország közé tartozik az Európai Unió 27 tagállama közül, ahol a minimálbér-irányelv átültetése határidőre megtörtént. Refernciaértékként 2027. január 1-re cél a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékának elérése a minimálbér vonatkozásában, amellyel párhuzamosan a kollektív szerződéssel való lefedettség szintjét is növelni szeretnék.

Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásokat felidézve úgy fogalmazott, hogy „nagy csaták dúltak az elmúlt időszakban”, amelynek két okaként a kormány kiegyenlítő-finanszírozó szerepét, valamint az európai gazdaság nehézségeit. Elmondta, hogy a kormány megközelítése szerint a gazdaságnak van két főszereplője, akik a munkát adják, és akik a munkát elvégzik. Képviselőik demokratikus felhatalmazással rendelkeznek, így nekik kell eljutniuk a megállapodáshoz, és ehhez kell a kormányzati segítség. Aláhúzta, hogy a kormány ezen a megközelítésen a jövőben sem tervez változtatni.

(Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond a kormány és a munkaadói valamint a munkavállalói oldal közötti hároméves bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2024. november 25-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)