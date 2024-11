„Bármikor megüthetek vagy akár meg is ölhetek valakit” – vallotta egy felnőtt ADHD-s beteg az Indexnek

„Általános iskola óta érezhető, hogy valami nem stimmel velem. Nyilvánvalóan nagyon okos voltam, és tehetséges eleinte matematikában, majd fizikában, kémiában, biológiában, csillagászatban” – kezdte a történetét az Index ADHD-val foglalkozó cikkére reagálva egy középkorú férfi, aki az egyik vidéki egyetemen tanít. Nála és két lányánál néhány éve diagnosztizáltak ADHD-t. A betegség teljesen megkeserítette az életét, és komoly gondokat okozott a karrierjében is.

„Gondok voltak a helyesírásommal, továbbá az orosz, majd az angol nyelvvel. Nehezem tanultam a szavakat, sok hibát vétettem a dolgozatokban és a szövegekben. Ezenfelül nagyon ügyetlen voltam, kétbalkezes” – írta a névtelenséget kérő egyetemi oktató.

A középiskolában a ronda írásom miatt sokat szenvedtem. Érdekes módon matematikából, koordináta-geometriából nagyon rossz voltam. Sok számolással járt, el lehetett rontani, és el is rontottam. Az igazi problémát az angol nyelv jelentette. Most már tudom, hogy nincsen hangmemóriám, illetve komoly koncentrációproblémáim vannak, de akkor egyszerűen a csoportom rajtam röhögött, illetve az angoltanárom is cikizett