Forgalomba állhat egy új, magyar elektromos busz

Még nyáron adtuk hírül, hogy magyar–cseh koprodukcióban új magyar jármű született, és Budapesten mutatták be a bajai gyárban készült GANZ-SOR EBN8 nevű elektromos midibusz prototípusát. A busz most megszerezte a típusengedélyt, amely lehetővé teszi, hogy megkezdődjön az új busz gyártása.

Megszerezte a típusengedélyt és rendszámot is kapott az új magyar jármű, a GANZ-SOR EBN8 elektromos midibusz. Mostantól a közlekedők akár az utcán is találkozhatnak a prototípussal, és beindulhat a sorozatgyártás is.

Hosszas és alapos hatósági, valamint műszaki engedélyeztetési folyamatot követően a GANZ-SOR EBN8 megkapta a szükséges típusengedélyt, amely lehetővé teszi, hogy 250 darabig megkezdődjön az új busz gyártása. A típusengedély megszerzése alapvető fontosságú mérföldkő, hiszen enélkül nem lehet az Európai Unió területén új járművet gyártani és forgalomba helyezni.

A teszteken számos műszaki és környezetvédelmi előírás teljesítését vizsgálták az erre hivatott szakemberek. A típusengedély után megtörtént a forgalomba helyezés is, a GANZ-SOR EBN8 zöld rendszámtáblát kapott, így a közlekedés teljes jogú tagjaként róhatja a kilométereket a közutakon. A midibusz legutóbb Bábolnán szerepelt egy szakmai bemutatón, ahol a résztvevőket fuvarozta. Készen állunk a sorozatgyártás beindítására, hiszünk benne, hogy a midibusz egy fontos piaci űrt tölt be, hiszen látjuk, hogy évről évre nagyobb az igény a közepes méretű elektromos buszokra

– mondta el Pencz Rudolf, a bajai GANZ Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. (GTKB) ügyvezető igazgatója.

Harmincöt utas fér el

Az új, nyolc méter hosszú, alacsonypadlós elektromos midibuszt nyáron mutatták be a sajtónak és a szakmának. A prototípus magyar-cseh koprodukcióban készült, a GTKB felelt a jármű „szíve”, vagyis az elektromos hajtás kifejlesztéséért, míg a cseh SOR a kocsiszekrényt alkotta meg. A legmagasabb hozzáadott értéket képviselő rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési feladatok is Magyarországon zajlottak.

Az új járműben 35 utas fér el kényelmesen, tizenhat ülőhellyel rendelkezik, hatótávolsága pedig eléri a 300 kilométert.

A midibusz mellett a GANZ töltőberendezéseket is kifejlesztett, egy OppCharge típusú, pantográfos gyorstöltőt és egy két töltőfejes, kábelcsatlakozós, 120 kW teljesítményű töltőberendezést. Az elektromos busz egyben a megújuló energián alapuló közösségi energiafelhasználás fontos alkotóeleme lehet. Akku-rendszerének köszönhetően képes arra, hogy energiát tároljon, vagy adjon vissza, és így az utasszállítás mellett energetikai feladatokat is ellásson.