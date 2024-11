Letartóztatásban marad az amerikai nő meggyilkolásával gyanúsított férfi

Mint ismert, emberölés áldozata lett a november elején eltűnt, 31 éves amerikai nő, Mackenzie Michalski. Feltételezett gyilkosát 24 órán belül elfogták a nyomozók. A rendőrség információi szerint a 37 éves, ír állampolgárságú férfi szex közben végzett a lánnyal, majd holttestét egy bőröndbe tette, amelyet Szigliget egyik erdős területén rejtett el.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője november 10-én közölte, hogy a bíróság szökés-elrejtőzés veszélye miatt elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását. Akkor elmondta azt is, hogy a végzés ellen nemcsak a gyanúsított és a védője, hanem az ügyész is fellebbezett. Az utóbbi álláspontja szerint ugyanis a bűnismétlésnek is reális veszélye van.

A 24.hu kedden arról tájékoztatott, hogy továbbra is letartóztatásban marad a 37 éves ír férfi. Rab Ferenc a lappal közölte, hogy

az ügyészi és védelmi fellebbezés alapján eljáró Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a letartóztatás elrendelését, amely így egy hónapra végleges a szökés-elrejtőzés veszélye miatt.

Mackenzie Michalskit halála előtt egy szórakozóhelyen látták együtt a férfival, majd a térfigyelő kamerák felvételei alapján találtak rá a rendőrök a gyanúsítottra. Az ír állampolgár lakásán olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek megalapozták az emberölés gyanúját.

A rendőrség korábbi közleménye szerint Mackenzie Michalski egy szórakozóhelyen megismerkedett egy nála pár évvel idősebb ír férfival, akivel egy másik szórakozóhelyre is átmentek. Miután táncoltak, közelebb kerültek egymáshoz, majd a lány úgy döntött, hogy felmegy a férfi VII. kerületi bérelt lakására. A gyanúsított intim kapcsolat közben végzett a lánnyal.

Az elkövető igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait. Az apartmanjában kitakarított, és a lány holttestét egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Az ír férfi egy bőröndbe tette Mackenzie Michalski holttestét, majd egy bérelt autóval elindult a Balaton felé. Az elkövető Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszaautózott Budapestre, ahol elfogták.

Az ír férfi ügyvédje is megszólalt

A 37 éves M. L. T. ír állampolgár vallomásában elismerte, hogy megölte a nőt, de balesetnek állította be a történteket, és azt mondta, hogy egy eldurvult szexuális játék okozta Mackenzie Michalski halálát.

Magyar György, az ír férfi ügyvédje szerint a nő kérte a férfitól, hogy kötözze meg, és hogy okozzon neki fájdalmat. „A »szadomazó« játékban eldurvultak a dolgok, a lány oxigénhiányos állapotba került, elvesztette az eszméletét, és megfulladt. Úgy gondolom, ezt a boncolási jegyzőkönyv és az orvosszakértői vélemények is alá fogják támasztani” – számolt be róla a gyanúsított ügyvédje.

Hozzátette, hogy az ír férfi azért nem értesítette a hatóságokat, mert „pszichésen beállt nála a pánik-önvédelmi reakció, valamint félt a következményektől”. A meggyilkolt lány szülei szerint azonban kizárt, hogy baleset történt. Az amerikai nőt és feltételezett gyilkosát több kamera is rögzítette Budapesten. A legújabb felvételek alapján kézen fogva sétáltak a belvárosi apartmanhoz.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze.12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.