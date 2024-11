A virológus figyelmeztetett: van nagyobb veszély a Covidnál

Rusvai Miklós állatorvos, virológus az influenza elleni védőoltást most fontosabbnak tartja, mint a koronavírus ellenit. Szerinte mindenképp érdemes beadatni a vakcinát még az influenzajárvány előtt, amely általában januártól áprilisig szokott tartani, ez várhatóan most is így lesz.

Még bőven van ideje kifejlődni az immunitásnak, ha most beoltatjuk magunkat. Ez elsősorban a várandós kismamáknak javasolt, mert a magzatot ugyan nem tudja megfertőzni az influenzavírus, de a magas láz, amely a betegséget kíséri, magzatkárosító hatású lehet

– mondta Rusvai Miklós kedden az InfoRádióban.

A virológus a Covid-oltást inkább csak azoknak ajánlotta, akik valamelyik rizikócsoportba tartoznak, mivel úgy tűnik, a koronavírus-járvány már nem lesz olyan súlyos az idén, az esetszámok jelenleg csökkenő tendenciát mutatnak. Hozzátette, nincs kizárva, hogy ez megfordul, ugyanis az évnek ez az időszaka a légzőszervi betegségek szezonja.

Arról is beszélt, hogy a Covid-vírus mostanra határozottan legyengült.

Ez a mostani sem tűnik erősebbnek, mint az, amely tavasszal vagy tavaly ősszel okozott megbetegedéseket, tehát ez már tulajdonképpen valahol a nátha és az influenza között van félúton

– mondta.

Rusvai Miklós azt is jelezte, hogy a Moderna most érkező oltóanyaga a tavaszi vírusváltozat ellen a leghatásosabb, mert a vakcinák csak mindig egy bizonyos késéssel tudják követni a legfrissebb mutációkat. Szerinte ez az oltóanyag tökéletesen véd a mostani variánsok ellen is.

Mint ismert, a múlt héten megszületett az új koronavírus elleni vakcinák vásárlására kiírt nyílt közbeszerzési pályázat eredménye: a Modernáé lett a nyertes ajánlat. Mivel a 12–16 éveseknek való oltóanyagra nem érkezett ajánlat, ők egyelőre Covid-vakcina nélkül maradhatnak, a többit november végére várják.