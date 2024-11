Beköszönt a járványok tele, és ezúttal nem csak a Covid lesz a főszereplő

Dr. Havasi Katalin, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára rögtön a beszélgetés elején elismerte, hogy az utóbbi hetekben valóban megszaporodtak a hasmenésre, hányásra, magas lázra, gyengeségre panaszkodó páciensek. Ez pedig alátámasztja azt, hogy egy újabb, őszi Covid-fertőzés hullámával állunk szemben. De arra is felhívta a figyelmet, hiába vagyunk túl a 2020–2022-es nagy járványon, mert ha a vírus a maga mutálódott, legyengült formájában is, de velünk maradt.

Dr. Havasi Katalin arról is beszélt, hogy miért az őszi időszak hajlamosít arra, hogy megfertőzzenek bennünket a vírusok. Véleménye szerint a Covid – a gyakori mutációjával – rosszabb, mint az influenza, mert az általában csak egyszer fertőz tömegesen, bár ugyanúgy mutálódik. Szerencsére azonban ma már nem valószínű, hogy olyan tüneteket produkáljon, mint amilyeneket a vuháni megjelenésekor láttunk, egyfelől azért, mert oltottak vagyunk, tehát ellenállóbbak, de ha nem, akkor is találkoztunk valamilyen formában a vírussal.

Megint kell oltatni magunkat?

A szennyvízben emelkedő vírusszám a rendelőkben megugró betegszámon is látszik.A novemberi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mostani light covid azért elhúzódó eseteket is produkálhat: nem múlik el egy hét alatt, elhúzódó lehet a láz és kitart a köhögés. A kérdésre, hogy oltassunk-e magunkat megint, vagy sem, a doktornő azzal felelt, hogy a C ovid-fertőzésbe bele lehet halni, az oltásba azonban nem. Viszont a felvetésre, hogy az oltásnak is vannak/voltak mellékhatásai, a fiatal férfiaknál előforduló szívizomgyulladást hozta fel példaként. Mint mondta, ugyanez kialakul a betegségen átesettek körében is, méghozzá nagyobb arányban, mint az oltás mellékhatásaként.

Megtudtuk azt is, hogy bár a Covid gyorsan mutálódik, azonban a napokban érkezik be az országba a legújabb variációk ellen kikísérletezett oltás, amit a háziorvostól lehet majd kérni.

Január–februárra menetrendszerűen itt lesz az influenzajárvány

Szó volt arról is, hogy miért mindig Nyugat-Európa felől érkezik hozzánk az influenza, és átbeszéltük azt is, hogy oltassunk vagy ne oltassunk az influenzajárvány előtt. A tavalyi védőoltás nem fog megvédeni bennünket, mert az influenza is évről évre mutálódik .

Azt is érintettük, hogy elkapható-e egyszerre a Covid és az influenza, és ha igen, akkor annak milyen tünetei lesznek.

