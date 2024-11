Varju László szerint a Fidesz börtönben látná, újratárgyalták az ügyét

Elhalasztották az ítélethirdetést Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjének ügyében. A politikus kedden a tárgyalást követően azt mondta, hogy „ez egy politikai koncepciós per, ami hosszú ideig tart, de mindvégig kitartok”.

Varju Lászlót másodfokon az MTVA-székházban történtek következtében garázdaság, testi sértés, valamint egy másik ügyben választási csalás miatt is bűnösnek találták, a politikus pénzbüntetést kapott, de fellebbez – írtuk február 22-i cikkünkben. Az országgyűlési képviselő később lapunk kérdésére úgy vélekedett, hogy koncepciós eljárás folyik ellene. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az akkori ítélet után arra szólította fel Varju Lászlót, hogy távozzon a közéletből.

Varju László ügyének következő körös tárgyalása kedd délelőtt volt. A politikus ezt követően a Kúria épülete előtt arról beszélt, hogy harmadfokú tárgyalásra került sor, a vádbeszéd és a védőbeszéd elhangzása után a bíróság újranézte az MTVA székházában történteket bemutató videót. Varju László szerint a felvétel bizonyítja, hogy nem volt erőszakos és nem bántott senkit.

Végül az a döntés született, hogy a bíróság ítéletének kihirdetését december 3-ra halasztották.

Varju László úgy látja, hogy sokáig életben akarják tartani ezt az ügyet, de megküzd az igazáért.

Az országgyűlési képviselő kitért arra is, a fideszes padsorokból a parlamentben már megkapta, hogy börtönben szeretnék látni. „Ez egy politikai koncepciós per, ami hosszú ideig tart, de mindvégig kitartok” – jelentette ki Varju László, aki leszögezte, ez nemcsak róla szól, hanem arról is, hogy megfélemlítsék azokat, akik tiltakoznának egy olyan jogszabály ellen, mint a „rabszolgatörvény”.

Varju László abban bízik, hogy december 3-án a védekezésüknek megfelelően felmentik az ügyben.

