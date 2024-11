Emberekre is veszélyes fertőzéssel kell felvenniük a harcot a magyar gazdáknak

Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára egy videóban számolt be arról, hogy a magyar gazdáknak a tavalyi év után az idén is meg kell küzdeniük az emberekre is veszélyes aflatoxinnal. A szennyeződés súlyos problémákat okoz, de a Nébih irányításával és az élelmiszerlánc szereplőivel együttműködésben kezelni tudják a helyzetet.